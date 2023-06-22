Тюменская семья попала на шоу «Мужское/Женское» на Первом канале

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По словам пожилой женщины, родители малышей, которым исполнилось 2 и 3 года, свои родительские обязанности не исполняют. Кроме того, злоупотребляют спиртными напитками.
На данный момент в районо суде Исетского района находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав. Подготовка по делу назначена на 28 июня 2023 года.
Ранее решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Маму малышей уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она задолжала детям около 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что мать четверых детей из Тюменской области лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. Решение вынес Казанский районный суд.