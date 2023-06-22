nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

Тюменская семья попала на шоу «Мужское/Женское» на Первом канале

22 июня 2023, 05:48
Фото: Мужское женское

Семья из Тюменской области попала на шоу «Мужское/Женское»

Семья из Тюменской области стала героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. В программу обратилась бабушка внуков с просьбой оказать помощь в получении опекунства над детьми.
Сюжет
Тюмень

По словам пожилой женщины, родители малышей, которым исполнилось 2 и 3 года, свои родительские обязанности не исполняют. Кроме того, злоупотребляют спиртными напитками.

На данный момент в районо суде Исетского района находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав. Подготовка по делу назначена на 28 июня 2023 года.

Ранее решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Маму малышей уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она задолжала детям около 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что мать четверых детей из Тюменской области лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. Решение вынес Казанский районный суд.

Читайте также:
Многодетную тюменку лишили родительских правТюменцы зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби. ВидеоВладелец сети тюменских пивных выиграл на торгах исторический памятник
#Общество#Новости тюмени#Лишение прав#Алименты#Шоу#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Сегодня, 05:23
В Тюмени выставлен на продажу за 1 миллиард рублей бизнес-центр
Сегодня, 05:12
В Тюмени взлетели цены на сахар. Почему?
Сегодня, 03:51
«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
Вчера, 08:49
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Вчера, 07:04
В Тюменской области из-за ливней затопило детский сад. Детей отправили по домам
Сегодня, 06:24