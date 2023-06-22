Тюменская госкомпания купит мощный внедорожник с панорамной крышей за 5 млн рублей

Стоит отметить, что в декабре 2022 года ГУП «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» проводил похожий аукцион (об этом сообщал «Наш город»). Тогда Победила компания из Санкт-Петербурга, ООО «Филт Ап» предложили цену в 3,09 млн рублей за машину.