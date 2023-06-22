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Тюменская госкомпания купит мощный внедорожник с панорамной крышей за 5 млн рублей

22 июня 2023, 13:51
Фото: 1MI

Дорого: тюменская госкомпания покупает внедорожник за 5 млн рублей

«Тюменский региональный телекоммуникационный центр» приобретет внедорожник мощностью в 230 л. с., панорамной крышей и замшевым салоном за 5 млн рублей.

Соответствующий лот появился на сайте Госзакупки. Заявки от контрагентов на поставку транспортного средства принимаются до 28 июня. Машина оценивается в 4,85 млн рублей.

В автомобили должны быть декоративные элементы. В Тюмени сейчас за 4,85 млн рублей можно взять Kia Sportage.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года ГУП «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» проводил похожий аукцион (об этом сообщал «Наш город»). Тогда Победила компания из Санкт-Петербурга, ООО «Филт Ап» предложили цену в 3,09 млн рублей за машину.

Тюменский телекоммуникационный центр купит дорогой автомобиль за бюджетные деньги
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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