Тюменская госкомпания купит мощный внедорожник с панорамной крышей за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Соответствующий лот появился на сайте Госзакупки. Заявки от контрагентов на поставку транспортного средства принимаются до 28 июня. Машина оценивается в 4,85 млн рублей.
В автомобили должны быть декоративные элементы. В Тюмени сейчас за 4,85 млн рублей можно взять Kia Sportage.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года ГУП «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» проводил похожий аукцион (об этом сообщал «Наш город»). Тогда Победила компания из Санкт-Петербурга, ООО «Филт Ап» предложили цену в 3,09 млн рублей за машину.