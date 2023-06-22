Спрос падает: крупные риелторы Тюмени ожидают снижение цен на недвижимость

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В своём Telegram-канале он отметил, что в мае стоимость новостроек в РФ снизилась на 1,16%. Похожая ситуация была отмечена и в Тюмени, но она касалась в основном квартир бизнес-класса. Хусаинов подчеркнул, что подобное было только 1 раз за последние 5 лет.
«С моей субъективной точки зрения — это логично, в последнее время поражался ценам, цены растут, спрос растет, думаю: „Не может же так вечно продолжаться!“. Где-то после майских праздников, мы фиксируем, в целом снижение активности, причем, по первичке более ярко выражено, по вторичке просто рост остановился», — сообщил Ильдар Хусаинов.
На данный момент рынок недвижимости прекращают разогревать «околонулевые ставки по ипотеке», не растёт реальная покупательская способность жилья. Большая динамика спроса пока отмечается только в сегменте загородной недвижимости, но здесь очень много различных вариантов, есть и возможности ля торга (всё зависит от состояния дома, инфраструктуры и отдаленности от города)», — заметил руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании.
«Условно на одни и те же деньги можно в загородной недвижимости купить в 2 раза большую площадь, это тоже такое событие, мимо которого просто нельзя пройти. Обычно в 2000–2010 годах — близко такого не было никогда!
В начале июня «Наш город» сообщал, что в областной столице за последние 1,5 месяца наблюдается резкий рост предложения жилой недвижимости. Всего в Тюмени продаётся 38 838 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за последнее время фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.
Увеличение предложения отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир. В апреле продавалось 16 946 подобных объектов недвижимости, в начале июня уже 17 698. На 1 января 2023 года в городе продавались 13 805 новостроек. За 12 месяцев предложение увеличилось почти на 10%. На начало июня 2023 года их продаётся уже 17 889 (стремительный рост на 29%). Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%.