nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Изображение материала

Спрос падает: крупные риелторы Тюмени ожидают снижение цен на недвижимость

22 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI

Тюменские риелторы ждут снижение цен на квартиры

Руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании Ильдар Хусаинов ждёт снижения цен на рынке недвижимости. Он полагает, что этому способствует несколько факторов.

В своём Telegram-канале он отметил, что в мае стоимость новостроек в РФ снизилась на 1,16%. Похожая ситуация была отмечена и в Тюмени, но она касалась в основном квартир бизнес-класса. Хусаинов подчеркнул, что подобное было только 1 раз за последние 5 лет.

«С моей субъективной точки зрения — это логично, в последнее время поражался ценам, цены растут, спрос растет, думаю: „Не может же так вечно продолжаться!“. Где-то после майских праздников, мы фиксируем, в целом снижение активности, причем, по первичке более ярко выражено, по вторичке просто рост остановился», — сообщил Ильдар Хусаинов.

На данный момент рынок недвижимости прекращают разогревать «околонулевые ставки по ипотеке», не растёт реальная покупательская способность жилья. Большая динамика спроса пока отмечается только в сегменте загородной недвижимости, но здесь очень много различных вариантов, есть и возможности ля торга (всё зависит от состояния дома, инфраструктуры и отдаленности от города)», — заметил руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании.

«Условно на одни и те же деньги можно в загородной недвижимости купить в 2 раза большую площадь, это тоже такое событие, мимо которого просто нельзя пройти. Обычно в 2000–2010 годах — близко такого не было никогда!

В начале июня «Наш город» сообщал, что в областной столице за последние 1,5 месяца наблюдается резкий рост предложения жилой недвижимости. Всего в Тюмени продаётся 38 838 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за последнее время фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.

Увеличение предложения отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир. В апреле продавалось 16 946 подобных объектов недвижимости, в начале июня уже 17 698. На 1 января 2023 года в городе продавались 13 805 новостроек. За 12 месяцев предложение увеличилось почти на 10%. На начало июня 2023 года их продаётся уже 17 889 (стремительный рост на 29%). Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%.

В мае цены на жилье в Тюмени пошли вниз
Узнать подробнее
Самая недорогая аренда квартир в Тюмени на Бабарынка, Матмасах, Лесобазе и в центре
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Квартиры
Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Сегодня, 09:28
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Сегодня, 05:23
В Тюмени взлетели цены на сахар. Почему?
Сегодня, 03:51
«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
Вчера, 08:49
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Сегодня, 08:09
В Тюменской области из-за ливней затопило детский сад. Детей отправили по домам
Сегодня, 06:24