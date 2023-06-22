Спрос падает: крупные риелторы Тюмени ожидают снижение цен на недвижимость

В начале июня «Наш город» сообщал, что в областной столице за последние 1,5 месяца наблюдается резкий рост предложения жилой недвижимости. Всего в Тюмени продаётся 38 838 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за последнее время фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.