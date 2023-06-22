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Самая недорогая аренда квартир в Тюмени на Бабарынка, Матмасах, Лесобазе и в центре

22 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI

Тюменцы могут недорого снять квартиру в центре Тюмени, на улице Бабарынка и Лесобазе

В областной столице сложилась интересная ситуация с арендой квартир. Большинство предложений — это новостройки.

По данным сайта «Авито», самые недорогие из них расположены на Бабарынка (студии предлагают за 8 тысяч), в районе Матмасы и ближе к центру города. Например, на улице Шиллера предлагают двухкомнатную квартиру почти за 16 тысяч в месяц. Большинство недорогих предложений в центральной части города расположены в пятиэтажках и других старых домах.

На Лесобазе ещё остались однокомнатные квартиры, которые предлагают арендовать за 13 тысяч рублей.

На окраинах города (особенно в южной части Тюмени) большинство предложений расположены в новостройках. «Однушки» здесь предлагаются за 17-18 тысяч в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что в мае цены на вторичное жильё и квартиры бизнес-класса пошли вниз.

В мае цены на жилье в Тюмени пошли вниз
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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