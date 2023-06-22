Самая недорогая аренда квартир в Тюмени на Бабарынка, Матмасах, Лесобазе и в центре

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным сайта «Авито», самые недорогие из них расположены на Бабарынка (студии предлагают за 8 тысяч), в районе Матмасы и ближе к центру города. Например, на улице Шиллера предлагают двухкомнатную квартиру почти за 16 тысяч в месяц. Большинство недорогих предложений в центральной части города расположены в пятиэтажках и других старых домах.
На Лесобазе ещё остались однокомнатные квартиры, которые предлагают арендовать за 13 тысяч рублей.
На окраинах города (особенно в южной части Тюмени) большинство предложений расположены в новостройках. «Однушки» здесь предлагаются за 17-18 тысяч в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что в мае цены на вторичное жильё и квартиры бизнес-класса пошли вниз.