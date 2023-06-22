Самая недорогая аренда квартир в Тюмени на Бабарынка, Матмасах, Лесобазе и в центре

По данным сайта «Авито», самые недорогие из них расположены на Бабарынка (студии предлагают за 8 тысяч), в районе Матмасы и ближе к центру города. Например, на улице Шиллера предлагают двухкомнатную квартиру почти за 16 тысяч в месяц. Большинство недорогих предложений в центральной части города расположены в пятиэтажках и других старых домах.