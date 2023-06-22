После потопа в ЖК «Айвазовский City» власти Тюмени отсыпали пешеходную дорожку. Фото

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Добрый день. В связи с подтоплением территории подрядная организация департамента дорожной инфраструктуры и транспорта организовала временное пешеходное сообщение с ЖК „Айвазовский City“, — сообщили представители администрации Тюмени в паблике „Наш город“.
20 июня в городе прошел сильный ливень. «Наш город» сообщал о затоплении улиц и подъездов в четырех ЖК. В нескольких домах протекла крыша, город стал напоминать «Венецию». Ливневая канализация не справлялась с потоком воды.