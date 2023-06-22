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После потопа в ЖК «Айвазовский City» власти Тюмени отсыпали пешеходную дорожку. Фото

22 июня 2023, 12:31
Фото: Скрин паблика "Наш город"

Власти Тюмени построили временную пешеходную дорожку после затопления ЖК

Тюменские власти отреагировали на затопление ЖК «Айвазовский City», которое произошло два дня назад. Через сутки здесь проложили временный пешеходный переход.
«Добрый день. В связи с подтоплением территории подрядная организация департамента дорожной инфраструктуры и транспорта организовала временное пешеходное сообщение с ЖК „Айвазовский City“, — сообщили представители администрации Тюмени в паблике „Наш город“.

20 июня в городе прошел сильный ливень. «Наш город» сообщал о затоплении улиц и подъездов в четырех ЖК. В нескольких домах протекла крыша, город стал напоминать «Венецию». Ливневая канализация не справлялась с потоком воды.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Потоп#Погода в Тюмени
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