Пнул в лицо: в Тюмени мужчина избил женщину на улице Олимпийской. Видео

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Запись инцидента появилось в паблике ВК «ЧП Тюмень». Женщину ударили с ноги сзади, она упала и несколько минут не могла подняться.
«От подобной горячей любви и помереть недолго, парень еще и стекло в подъезде разбил, вызволяя свою избранницу», — отметил подписчик тюменского паблика.
В комментариях к записи некоторые тюменцы ничему не удивились.
«Мне кажется для Олимпийской это вполне „нормальное“ состояние и поведение», — отметила тюменка Наталья И.
Ранее «Наш город» сообщал, что тоболяк изрезал жену ножом прямо у отдела полиции. Его частично оправдали.