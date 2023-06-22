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Пнул в лицо: в Тюмени мужчина избил женщину на улице Олимпийской. Видео

22 июня 2023, 11:49
Фото: Скрин паблика "ЧП Тюмень"

В Тюмени мужчина жестоко избил женщину на Олимпийской. Видео

В областной столице утром 22 июня мужчина избил женщину в подъезде дома на улице Олимпийской, 16.

Запись инцидента появилось в паблике ВК «ЧП Тюмень». Женщину ударили с ноги сзади, она упала и несколько минут не могла подняться.

«От подобной горячей любви и помереть недолго, парень еще и стекло в подъезде разбил, вызволяя свою избранницу», — отметил подписчик тюменского паблика.

В комментариях к записи некоторые тюменцы ничему не удивились.

«Мне кажется для Олимпийской это вполне „нормальное“ состояние и поведение», — отметила тюменка Наталья И.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Избиение
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