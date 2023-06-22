На тюменской трассе грузовик насмерть сбил 32-летнего рабочего. Фото

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Скончался дорожный рабочий, подробности инцидента выясняют инспекторы ДПС.
«Сегодня на автодороге Ишим — Казанское в Ишимском районе Тюменской области грузовик БЦМ-52 в месте производства работ по реконструкции проезжей части дороги, двигаясь задним ходом, наехал на 32-летнего дорожного рабочего», — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Мужчина скончался на месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая в ДТП с мопедом погиб житель Тюмени. Он ехал к родителям.