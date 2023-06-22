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На тюменской трассе грузовик насмерть сбил 32-летнего рабочего. Фото

22 июня 2023, 14:33
Фото: ГИБДД

Тюменец скончался на трассе Ишим — Казанское. Его сбил грузовик

На трассе Ишим — Казанское (рядом с границей с Казахстаном) произошло смертельное ДТП.

Скончался дорожный рабочий, подробности инцидента выясняют инспекторы ДПС.

«Сегодня на автодороге Ишим — Казанское в Ишимском районе Тюменской области грузовик БЦМ-52 в месте производства работ по реконструкции проезжей части дороги, двигаясь задним ходом, наехал на 32-летнего дорожного рабочего», — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Мужчина скончался на месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая в ДТП с мопедом погиб житель Тюмени. Он ехал к родителям.

Житель Тюмени скончался в ДТП, его мопед опрокинулся. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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