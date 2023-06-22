Каждый четвертый турист в течение года повторно посетил столицу термальных источников

Исследование показало, что около 25% туристов в течение этого года выбрали путешествие в Тюменскую область повторно, из них 16% туристов приезжали дважды, 7% посетили регион в третий раз, 2% — в четвертый и более раз. Примерно 75% туристов побывали в городе на Туре и его окрестностях впервые.