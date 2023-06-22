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Каждый четвертый турист в течение года повторно посетил столицу термальных источников

22 июня 2023, 04:08
Фото: 1MI
На основе данных Big Data цифровая экосистема МТС проанализировала туристический поток в Тюменскую область и выяснила, кто приезжал в регион с начала 2023 года. Каждый четвертый турист посетил столицу термальных источников повторно.

Самыми популярными локациями для путешественников Тюменского региона стали набережная Туры, Цветной бульвар, термокурорты в городе и области, а также Тобольский кремль.

Исследование показало, что около 25% туристов в течение этого года выбрали путешествие в Тюменскую область повторно, из них 16% туристов приезжали дважды, 7% посетили регион в третий раз, 2% — в четвертый и более раз. Примерно 75% туристов побывали в городе на Туре и его окрестностях впервые.

Чаще всего в Тюменскую область приезжали молодые мужчины в возрасте от 25 до 34 лет и женщины от 34 до 44 лет, причем представительниц прекрасного пола было зафиксировано на треть меньше, чем мужчин.

Наибольший спрос на отдых в первом русском городе Сибири был зафиксирован среди путешественников из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Московской областей. Также в топ регионов по числу туристов вошли гости из Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Омска и Кургана. Преимущественно туристы путешествовали на машине, останавливаясь в регионе на 2-3 дня.

Самой популярной локацией в этом году у туристов уже по традиции стала единственная в России четырехуровневая набережная вдоль реки Туры в исторической части Тюмени. Также местами притяжения иногородних гостей стали Цветной бульвар, новая пешеходная улица Дзержинского, термальные источники «ЛетоЛето» и «Верхний бор».

В Тобольске, вторым по популярности у туристов городом после областной столицы, любители истории предпочли пешие прогулки по Тобольскому каменному кремлю, Гостиному двору и Красной площади.

Тренд на внутренний туризм продолжает набирать популярность. Это подтверждают данные Big Data МТС, показывающие динамику турпотока в регион. По нашим прогнозам, в летнее время он вырастет в 2-2,5 раза по сравнению с весенне-осенним периодом, а количество частных визитеров, которые возвращаются к нам вновь, значительно увеличится. Мы со своей стороны готовы не только продемонстрировать сибирское гостеприимство, но и создать цифровой комфорт, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Одним из критериев повторного возвращения в регион являются новые объекты и необычные форматы путешествий, считает президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

Современный турист сегодня очень взыскательный. Учитывая это, мы уделяем большое внимание не только развитию инфраструктуры, но и продвижению аутентичного, экологического туризма в Тюменской области. Например, гостям из центральной части России предлагаем отправиться глубинку — в сибирскую деревню, чтобы познакомиться с мастерами резьбы по дереву, ковроткачеством, либо окунуться в быт сибирских татар и оценить национальную кухню. Приезжающих из соседних регионов приглашаем в комбинированные туры. Уверена, что многоуровневое развитие туристического кластера поможет привлечь еще больше туристов в регион, — отметила Любовь Матиевская.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Туристический объект#Туристические центры#Путешественники#Набережная#Аналитика
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