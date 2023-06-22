Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Синоптики прогнозировали, что летом 2023 года в Тюмени средняя температура будет составлять около 17 градусов — это вполне в пределах климатической нормы (средней) за последние несколько лет. Специалисты уточняли, что такой прогноз можно трактовать как равное соотношение прохладных и теплых дней, и аналогичная картина будет складываться по всей России.
В 2023 году летом максимальное количество теплых и погожих дней в Тюмени придется на первую половину сезона. Вторая половина лета будет, согласно прогнозам, более прохладной. С высокой долей вероятности именно июнь станет наиболее теплым летним месяцем, тогда как август имеет шансы стать наиболее холодным — тут все закономерно, как и во всей остальной части России.
Что касается осадков, то летом 2023 года в Тюмени они прогнозируются также в пределах средней климатической нормы — от 160 до 250 мм. Причем больший объем осадков ожидается в июле и августе 2023 года.
Июнь в 2023 году в Тюмени будет наиболее сухим месяцем. Температура воздуха будет фиксироваться в пределах нормы, максимум — на пару градусов выше. Осадки ожидаются в пределах 40 — 50 мм, это чуть больше половины климатической нормы за июнь в среднем. Сам первый месяц лета в Тюмени в 2023 году начался с достаточно жаркой погоды, и только затем пришло небольшое похолодание, что фиксировалось и в других регионах России.
Июль в 2023 году жителям Тюмени не преподнесет сюрпризов — по крайней мере, температура воздуха будет фиксироваться в пределах многолетней климатической нормы. По прогнозам синоптиков, холодные дни летом будут приходить на смену теплым и даже жарким, равно как и наоборот.
В среднем температура воздуха в Тюмени в июле 2023 года прогнозируется в диапазоне от 20 до 28 градусов в дневные часы и от 10 до 16 градусов в ночные часы.
В последний месяц лета в Тюмени температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, будет составлять от 19 до 25 градусов в дневные часы. Ночью столбики термометров будут опускаться до 8 — 15 градусов выше нуля. Такие значения, по мнению синоптиков, также соответствуют среднегодовым климатическим показателям даже для России.
К слову, май в 2023 году в Тюмени выдался достаточно сухим и теплым — температура воздуха в среднем на 4 градуса превысила климатическую норму. Что касается осадков, то их практически не было — всего 1 мм, то есть не более 3% от нормы за месяц. Май 2023 года, соответственно, был признан самым засушливым месяцем за весь период наблюдения и даже побил рекорд 2021 года, когда в мае выпало 5 — 6 мм осадков.