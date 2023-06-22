К слову, май в 2023 году в Тюмени выдался достаточно сухим и теплым — температура воздуха в среднем на 4 градуса превысила климатическую норму. Что касается осадков, то их практически не было — всего 1 мм, то есть не более 3% от нормы за месяц. Май 2023 года, соответственно, был признан самым засушливым месяцем за весь период наблюдения и даже побил рекорд 2021 года, когда в мае выпало 5 — 6 мм осадков.