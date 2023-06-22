Губернатор: лучшие идеи молодых тюменцев достойны поддержки власти

Сессия, в которой приняли участие 60 студентов университетов, техникумов и колледжей, победителей федеральных и региональных грантовых конкурсов, представителей областной Общественной палаты, волонтеров и активистов, стартовала утром 21 июня. Глава региона рассказал молодым людям о богатой истории, сегодняшнем дне и перспективах развития региона, его экономическом и инвестиционном потенциале.



«Идея нашей стратегической сессии очень проста — за несколько часов высказать свои мечты и попробовать сгенерировать интересные и нестандартные инициативы по самым разным направлениям. По опыту скажу, что это очень интересно», — обратился к ребятам Александр Моор.



После напутствия губернатора участники сессии сформировали проектные команды и в течение дня работали над своими идеями. Вечером результаты были представлены главе региона.



В числе инициатив, получивших поддержку губернатора, проекты, направленные на адаптацию иногородних студентов в городской среде и инфраструктуре Тюмени. Важно, чтобы после завершения обучения молодые люди из других регионов знали и любили Тюменскую область, стали тюменцами, стремились здесь жить и трудиться, подчеркнул Александр Моор.



Кроме того, ряд предложений направлен на совершенствование городской среды в интересах молодежи. Например, по мнению участников сессии, многие молодежные общественные пространства и учреждения культуры могли бы работать до позднего вечера или даже в ночное время. Это позволило бы активным молодым людям, которые днем заняты учебой и работой, уделять больше времени общественной и творческой активности.



Прозвучали предложения о продлении времени работы городского транспорта, а также о переносе велодорожек с тротуаров на проезжую часть тюменских улиц. «Обсудим, возьмем в работу», — отреагировал Александр Моор.



При этом, по мнению главы региона, размещение велодорожек на уже имеющихся улицах возможно далеко не всегда, но это предложение можно реализовать при проектировании новых транспортных магистралей.



Авторы одного из проектов предложили интересные идеи по развитию предпринимательства в сельских районах. Губернатор, в свою очередь, рассказал ребятам об уже действующих в регионе проектах «Школа фермера» и «Капитаны бизнеса», в рамках которых начинающие бизнесмены могут получить значимую образовательную, информационную и даже финансовую поддержку.



Еще одна идея, вызвавшая искренний интерес главы региона, — создание недорогих молодежных туристических маршрутов по сельским районам Тюменской области. А для отличившихся студентов туры могут быть бесплатными. По мнению Александра Моора, после детальной проработки подобный проект достоин поддержки.



«Для меня, как человека, принимающего управленческие решения, очень важно знать разные точки зрения на проблемные вопросы. Если формат большого мозгового штурма вам понравился — давайте продолжать в том же духе», — обратился к участникам стратегической сессии глава региона.