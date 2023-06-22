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Двухлетний ребенок провалился в сухой фонтан в Тюмени

22 июня 2023, 08:00
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени 2-летний ребенок провалился в сухой фонтан

В Тюмени двухлетний ребенок провалился в сухой фонтан в сквере Льва Ровнина. ЧП произошло накануне вечером.
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Тюмень

По словам папы малыша, малыш наступил на решетку фонтана и провалился, в результате чего получил сильный испуг.

«Опора фонтана смещена в сторону, поэтому решетка не на что не опирается, а ребенок не бегал и не прыгал, он сделал несколько шагов и просто провалился. Интересно куда смотрит управа Восточного административного округа, да и вся администрация лучшего города земли?» — возмутился тюменец в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на прошлой неделе стало известно назначении нового руководителя управы Калининского округа. На должность главы управы был назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности руководителя. Прежний руководитель, Александр Сухомяткин, в сентябре 2022 года был обвинен в коррупции.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Фонтан#Тюмень#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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