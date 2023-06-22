Двухлетний ребенок провалился в сухой фонтан в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на прошлой неделе стало известно назначении нового руководителя управы Калининского округа. На должность главы управы был назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности руководителя. Прежний руководитель, Александр Сухомяткин, в сентябре 2022 года был обвинен в коррупции.