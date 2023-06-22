«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сейчас многие ученики тюменских школ до сих пор ходят в учебные заведения, но уже не для того, чтобы сидеть за партами, а чтобы наводить порядок. Ребят в течение 2 недель просят высаживать цветы у школы, красить парты и мыть плинтусы. Однако многих родителей такие отработки категорически ну устраивают, они убеждены, что детей используют, как бесплатную рабочую силу.
«Пусть их мозг отдыхает и пусть они проводят все лето со своими близкими. А остальные время они заняты школой с утра до вечера. Вы думаете это правильно?», — задается вопросом тюменская родительница Наталья.
У других родителей позиция более нейтральная, они убеждены, что нельзя приучать детей к работе без соответствующей оплаты, так как это может негативно сказаться на их карьере в будущем.
«Привыкнут делать все, что им говорят, не понимая, что любой труд должен оплачиваться и чего в этом хорошего? Вырастут рядовой подчиненный — бесхребетный человек. Нужно, чтобы была оплата этого труда, пусть и не денежная. Сводите детей за это в театр или аквапарк», — рассуждает тюменский отец.
Однако большинство мам и пап все же поддерживают идею отработок, считая, что к труду человека надо приучать с детства.
«Просто у нас это было обязательным и мы не жалуемся. А сейчас ваше поколение… Лодыри. Только и способны в телефоне сидеть. Родителям не помогают. Вообще ни к чему не приучены», — считает один из родителей.
Преобладает мнение, что работать в школе дети должны, так как они же и сами порою портят имущество. Но все необходимое для работы ученикам должны выдавать школа.
«Я всегда была не против отработок, но должны всегда выдаваться инструменты, должны создаваться для этого условия. Я жаловалась в школу на отработки только в одном случае, когда детям не выдали перчатки и просили убрать территорию. Вот такого быть не должно», — говорит мама выпускницы тюменской школы.
«Наш город» обратился к психологу Татьяне Римкувене, чтобы узнать, как бесплатная работа на благо школы влияет на детей и какие качества это может сформировать.
«Не нужно так узко смотреть на этот вопрос. „Летняя отработка“ — это общественно полезный труд, это полезное начинание. Важно, чтобы у детей складывалось понятие, что не все в мире делается за деньги. Что-то полезное для своей школы и учеников можно сделать и бесплатно в формате волонтерства», — рассказала Татьяна Римкувене.
Законодательство запрещает использовать труд ребенка вне обучения без его согласия и его родителей, однако директор одной из школ пояснила, что в конце года педагогический совет разрабатывает мероприятия по организации отдыха и досуга учеников. Ребятам с 7 по 10 класс, в форме социально значимого проекта, предлагается поработать в бригадах, озеленяя и очищая территорию школы.
«Кроме того, исключительно на добровольных условиях можно участвовать в таких проектах. Если желание школьника противоречит позиции родителя, например, ребенок хочет заняться таким волонтерством, а мама против, то тут решение нужно принимать ребенку. Если родители будут иметь такую жесткую позицию, что любой труд должен совершаться за деньги, то они могут дожить до такого, что ребенок в будущем может решить — с родителями поддерживать отношения тоже невыгодно, мое личное время стоит дорого. А потому родители не в праве отговаривать ребенка», — считает эксперт.
С Татьяной Римкувене согласна и детских психолог Наталья Наумова, которая также выступает против принуждения и навязывания ребенку мнения учителя или родителя.
«Там, где есть чрезмерная строгость, деспотизм, такой ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий. Тогда ребенок вырастет невротиком. Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу», — отметила Наумова в разговоре с saratov24.ru.
Наталья добавила, что в осознанном возрасте такие люди либо кем-то управляют, либо, наоборот, попадают под сильное влияние других. Такой ребенок, если почувствует от кого-то слабину, будет действовать как контролер или надзиратель, или сам будет в позиции жертвы.
Мы также пообщались с выпускниками тюменских школ, которые рассказали о своем опыте отработок в школах и о том, какое влияние они оказали.
«Мы не только летом отрабатывали, но и на других каникулах порою. Наводили порядок в кабинете и прибирали участок на территории, отведенный нашему классу. Знаете, никто не жаловался. Мы воспринимали это, в большей степени, как возможность потусоваться с одноклассниками. Строили пирамиды из парт и бегали друг за другом с вениками. Это было весело, но и пользу приносило. Так что о каком-то „рабском труде“ речи не было. Кто не хотел приходить — не приходил», — рассказала выпускница тюменской школы и нынешний председатель родительского комитета.
Она также отметила, что такие мероприятия научили ее работе в команде и приучили к соблюдению порядка. Не смотря на то, что девушка работала бесплатно, проблем с карьерой у нее не возникло и сейчас она требует положенной оплаты за свой труд.
«Но свое рабочее место в офисе я всегда держу в чистоте. Сама протираю пыль и раскладываю все по местам. Это вопрос личного комфорта. Полагаю, часть этого моего качества была заложена на отработках в школе», — говорит женщина.
Негативного воздействия на ребенка в школьных отработках она не видит, хотя и убеждена, что и без этого выросла бы достойным человеком.
«Не понимаю, почему такое банальное мероприятие стало камнем преткновения у родителей. Думаю, что тут вопрос скорее к ним. Ели ребенок не хочет ходить на уборку — пусть не идет. Если хочет — пусть идет. Считаю, что не нужно делать из детей марионеток, которые сами не могут принимать решения. Кстати, неумение принимать решения — вот что тоно плохо скажется на ребенке, когда он вырастет», — уверена тюменка.