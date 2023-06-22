«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе

Сейчас многие ученики тюменских школ до сих пор ходят в учебные заведения, но уже не для того, чтобы сидеть за партами, а чтобы наводить порядок. Ребят в течение 2 недель просят высаживать цветы у школы, красить парты и мыть плинтусы. Однако многих родителей такие отработки категорически ну устраивают, они убеждены, что детей используют, как бесплатную рабочую силу.