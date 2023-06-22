Баланин объяснил, как цифровизация системы ОМС влияет на доступность медпомощи

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В России впервые объединены и перенесены на единую цифровую платформу все подсистемы Фонда ОМС (ФОМС) под названием «ГосТех». В 2022 году были собраны воедино базы данных всех регионов в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц, пишут «Новые Известия».
Всем застрахованным в системе ОМС с 1 декабря 2022-го доступны цифровые полисы. Для получения медицинской помощи в медицинской организации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.
Цифровой полис ОМС не отличается от обычного — он может быть бумажным или электронным — в виде штрихкода. Люди могут хранить его в личном кабинете на портале «Госуслуги», мобильном телефоне или другом электронном устройстве.
Цифровой полис позволяет получить бесплатную медицинскую помощь по базовой программе государственных гарантий по всей России. Он полностью исключает бумажную волокиту. Информация о застрахованных лицах собрана в едином регистре застрахованных лиц, что упрощает процесс оформления документов и обмена данными между всеми участниками системы ОМС, подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.
Регистр формируется на основе записей территориальных фондов ОМС и включает в себя данные обо всех полисах ОМС с декабря 2022 года. Новорожденные и граждане, получившие гражданство РФ, с 1 декабря 2022 года автоматически регистрируются в этом регистре.
Для получения электронного полиса необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Если у человека уже есть номер полиса в личном кабинете, электронный документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление для оформления электронного полиса.
Одной из важных задач является развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая обеспечивает цифровую трансформацию ФОМС. База данных будет хранить всю медицинскую информацию о пациенте, включая результаты обследований и анализы, проведенные на протяжении всей его жизни. Лечащему врачу будут доступны эти данные из организаций ОМС и ДМС.
Планируется также развернуть единый интернет-портал обязательного медицинского страхования в рамках ГИС, который способствует повышению доступности информации об ОМС.