Алёну Водонаеву затравили за «рекламу ЧВК Вагнер». Ей пришлось менять документы

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Представители организации подтвердили, что никакой рекламы у неё не покупали.
«В апреле Водонаева разместила у себя пост со съёмок проекта „Котодетки“, подписав его фразой о вступлении в ЧВК. Через месяц на публикацию обратил внимание блогер Андрей Петров. Он заявил, что пост Водонаевой является „рекламой ЧВК Вагнер“ и теперь другим блогерам приходят рекламные предложения», — сообщает Telegram-канал Baza.
По мнению Водонаевой, вся ситуация с «рекламой» — это чей-то заказ. После того, как в других Telegram-каналах стали появляться посты про рекламу ЧВК Водонаевой стали приходить неприятные сообщения на телефон и проклятия на украинском языке. Алёне пришлось поменять номера и некоторые личные документы.