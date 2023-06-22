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Алёну Водонаеву затравили за «рекламу ЧВК Вагнер». Ей пришлось менять документы

22 июня 2023, 15:17
Фото: Voda - тг-канал

Водонаева не рекламировала ЧВК, но в сети ее затравили

Алёна Водонаева написала письмо в ЧВК «Вагнер» после скандального поста про приют «Котодетки».
Фото: Скрин Baza

Представители организации подтвердили, что никакой рекламы у неё не покупали.

«В апреле Водонаева разместила у себя пост со съёмок проекта „Котодетки“, подписав его фразой о вступлении в ЧВК. Через месяц на публикацию обратил внимание блогер Андрей Петров. Он заявил, что пост Водонаевой является „рекламой ЧВК Вагнер“ и теперь другим блогерам приходят рекламные предложения», — сообщает Telegram-канал Baza.

По мнению Водонаевой, вся ситуация с «рекламой» — это чей-то заказ. После того, как в других Telegram-каналах стали появляться посты про рекламу ЧВК Водонаевой стали приходить неприятные сообщения на телефон и проклятия на украинском языке. Алёне пришлось поменять номера и некоторые личные документы.

Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Бизнес#Скандалы
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