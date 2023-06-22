Алёну Водонаеву затравили за «рекламу ЧВК Вагнер». Ей пришлось менять документы

По мнению Водонаевой, вся ситуация с «рекламой» — это чей-то заказ. После того, как в других Telegram-каналах стали появляться посты про рекламу ЧВК Водонаевой стали приходить неприятные сообщения на телефон и проклятия на украинском языке. Алёне пришлось поменять номера и некоторые личные документы.