Жителям Тюменской области приобрели более тысячи контейнеров для сбора ТКО

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Часть новых контейнеров для сбора ТКО отправят на замену вышедших из строя баков, а из оставшихся создадут резерв.
Расстановка евроконтейнеров будет производиться исходя из согласованных департаментом недропользования и экологии Тюменской области заявок муниципальных администраций. В приоритетном порядке емкости установят на новых обустроенных контейнерных площадках — внесенных в региональный реестр мест накопления ТКО и сданных в эксплуатацию, — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Практически сразу после доставки груза в Тюменскую область три фуры с евроконтейнерами — 330 новых емкостей — направили в Ишимское управление регионального оператора. Это подразделение ООО «ТЭО» обслуживает территории Ишимского, Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Сорокинского, Сладковского и Казанского районов.
В Казанском районе уже запланирована установка более ста контейнеров. Недавно на территории этого муниципалитета завершилось обустройство новых контейнерных площадок.
Жители Тюменской области смогут пользоваться новым оборудованием сразу после его установки. Обновленные площадки включаются в маршруты специальной техники уже на следующий день. Евроконтейнеры будут опустошаться в ежедневном режиме.