Запретят алкоголь 24 июня, крупная пробка в Тюмени, возмущение отработками в школах

К 17:00 возни огромный затор на объездной дороге в сторону Антипино. Здесь столкнулись два большегруза. В соцсетях тюменцы сообщили, что за 20 минут собралась пробка в 5 километров. На место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС, пострадавших нет, но скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.