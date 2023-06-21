Запретят алкоголь 24 июня, крупная пробка в Тюмени, возмущение отработками в школах

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В День молодежи в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя.
Чиновники администрации рассказали, что 24 июня будет наложен запрет на «розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую в заведениях общественного питания».
В этот же день проведут «Вальс на набережной», в котором примут участие сотни выпускников тюменских школ. Отмечается, что в грядущую субботу в городе будет вестись особый контроль за соблюдением запрета.
Ранее «Наш город» сообщал о том, в Тюмени есть смертельные случаи отравления алкоголем. Три жителя Тюмени скончались из-за суррогатной водки. По предварительным данным, все погибшие употребляли «Царская охота» и «Родники Сибири».
На тюменской объездной из-за ДТП с двумя грузовиками блокировано движение.
К 17:00 возни огромный затор на объездной дороге в сторону Антипино. Здесь столкнулись два большегруза. В соцсетях тюменцы сообщили, что за 20 минут собралась пробка в 5 километров. На место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС, пострадавших нет, но скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.
Ситуация на трассе ухудшилась в час пик, машины стояли в пробке несколько часов.
Родители возмутились летним отработкам в школах Тюмени.
Тюменцы сообщают, что школьников заставляют работать в учебных заведениях летом. Некоторые родители против, но горожане в подавляющем большинстве «за» отработки.
В летнее время школьников обязывают переносить мебель, участвовать в волонтёрских программах и ухаживать за городскими растениями. Между тем, большинство тюменцев выступают за подобную «активность», в 90-х и 2000-х отработки длились около 3-х недель.
«Уж лучше пусть парты таскают, чем в телефоне сидят», — отметил подписчик тюменского паблика в ВК.
Многие горожане тоже работали летом в школе «и тогда не жаловались».
Ранее «Наш город» сообщал, что сразу в двух школах Тюмени ученики завалили ОГЭ по математике.