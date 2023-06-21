nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Изображение материала

Запретят алкоголь 24 июня, крупная пробка в Тюмени, возмущение отработками в школах

21 июня 2023, 18:20
Фото: 1MI

Крупная пробка в Тюмени, возмущение отработками в школах, запретят алкоголь 24 июня

В областной столице 24 июня будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили чиновники горадминистрации.

В День молодежи в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя.

Чиновники администрации рассказали, что 24 июня будет наложен запрет на «розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую в заведениях общественного питания».

В этот же день проведут «Вальс на набережной», в котором примут участие сотни выпускников тюменских школ. Отмечается, что в грядущую субботу в городе будет вестись особый контроль за соблюдением запрета.

Ранее «Наш город» сообщал о том, в Тюмени есть смертельные случаи отравления алкоголем. Три жителя Тюмени скончались из-за суррогатной водки. По предварительным данным, все погибшие употребляли «Царская охота» и «Родники Сибири».

На тюменской объездной из-за ДТП с двумя грузовиками блокировано движение.

К 17:00 возни огромный затор на объездной дороге в сторону Антипино. Здесь столкнулись два большегруза. В соцсетях тюменцы сообщили, что за 20 минут собралась пробка в 5 километров. На место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС, пострадавших нет, но скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.

Ситуация на трассе ухудшилась в час пик, машины стояли в пробке несколько часов.

Родители возмутились летним отработкам в школах Тюмени.

Тюменцы сообщают, что школьников заставляют работать в учебных заведениях летом. Некоторые родители против, но горожане в подавляющем большинстве «за» отработки.

В летнее время школьников обязывают переносить мебель, участвовать в волонтёрских программах и ухаживать за городскими растениями. Между тем, большинство тюменцев выступают за подобную «активность», в 90-х и 2000-х отработки длились около 3-х недель.

«Уж лучше пусть парты таскают, чем в телефоне сидят», — отметил подписчик тюменского паблика в ВК.

Многие горожане тоже работали летом в школе «и тогда не жаловались».

Ранее «Наш город» сообщал, что сразу в двух школах Тюмени ученики завалили ОГЭ по математике.

Пусть парты таскают: тюменским детям организовали работу на лето в школе
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Погода в Тюмени#Бизнес#Деньги
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом
Сегодня, 02:39
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
Сегодня, 08:49
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 07:04
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36