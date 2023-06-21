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Во время рекордных дождей тюменские службы ЖКХ продолжают поливать деревья и цветы

21 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI

Чтобы не засохли: тюменские городские службы продолжают поливать деревья и цветы

Тюменские власти рассказали о поливе деревьев и клумб во время рекордных дождей. Первыми на это обратили внимание жители Тобольска.

Городские чиновники подчёркивают важность соблюдения нормы полива растений.

«Норма полива для крупномерных деревьев составляет 50 — 75 л/кв.м. на один приствольный круг. Полив деревьев должен осуществляться через каждые 3-5 дней в засушливый период. Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому производится полив», — сообщили чиновники Тобольска изданию URA.RU.

В местной администрации добавили, что деревья хвойных пород не всегда получают нужную норму осадков из-за густой кроны. Их нужно поливать в любую погоду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дожди будут идти до конце месяца.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Вода#Погода#Деревья
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