Во время рекордных дождей тюменские службы ЖКХ продолжают поливать деревья и цветы

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Городские чиновники подчёркивают важность соблюдения нормы полива растений.
«Норма полива для крупномерных деревьев составляет 50 — 75 л/кв.м. на один приствольный круг. Полив деревьев должен осуществляться через каждые 3-5 дней в засушливый период. Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому производится полив», — сообщили чиновники Тобольска изданию URA.RU.
В местной администрации добавили, что деревья хвойных пород не всегда получают нужную норму осадков из-за густой кроны. Их нужно поливать в любую погоду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дожди будут идти до конце месяца.