nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

Внедорожник Porsche влетел в машину на мосту улицы Монтажников в Тюмени. Фото

21 июня 2023, 11:23
Фото: Скрин паблика ВК "Авто Тюмень. ДТП"

На мосту улицы Монтажников произошло ДТП внедорожника и легковушки. Фото

Тюменцы в соцсетях сообщают, что 21 июня в 15:50 на мосту улицы Монтажников произошло ДТП внедорожника и легковушки.
Фото: 2ГИС

На скользкой дороге Porsche влетел в машину, возникла пробка. Пользователи сервиса 2ГИС отмечают, что водитель внедорожника мог быть пьян. Пострадал водитель Porsche, но в его машине сработали подушки безопасности.

В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним подобных сообщений «пока не поступало».

Ранее «Наш город» отмечал, что вчера на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. К вечеру пробки в городе достигли 9 баллов.

В Тюмени на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. Фото
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом
Сегодня, 02:39
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Вчера, 07:14
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 07:04
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36