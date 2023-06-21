Внедорожник Porsche влетел в машину на мосту улицы Монтажников в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На скользкой дороге Porsche влетел в машину, возникла пробка. Пользователи сервиса 2ГИС отмечают, что водитель внедорожника мог быть пьян. Пострадал водитель Porsche, но в его машине сработали подушки безопасности.
В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним подобных сообщений «пока не поступало».
Ранее «Наш город» отмечал, что вчера на улицах Республики и 50 лет Октября отключились светофоры. К вечеру пробки в городе достигли 9 баллов.