Власти Тюменской области продолжат оказывать поддержку региональным предприятиям АПК

Posted 21 июня 13:01
Published 21 июня 13:01
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Региональное правительство продолжит оказывать поддержку предприятиям агропромышленного комплекса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги посещения ряда хозяйств, расположенных в Заводоуковском городском округе.
«Надо сказать, что Заводоуковский городской округ исторически силен аграрным сектором экономики и на протяжении десятилетий достигает показателей урожайности зерновых и картофеля выше, чем в среднем по региону. Этот результат не случаен. Сельхозпредприятия применяют современные технологии, инвестируют в обновление техники и складское хозяйство. В общем, подходят к делу с умом, еще раз демонстрируя, что если ты любишь свое дело, то можешь очень динамично развиваться, зарабатывать прибыль и, что очень важно, платить хорошую зарплату работникам», — подчеркнул губернатор.
Глава региона побывал на семеноводческом предприятии «Центральное». Средняя заработная плата здесь достигает 64 тысяч рублей — очень неплохо для сельской местности.
«Мы занимаемся выращиванием пшеницы, овса, гороха и рапса, а также производим и реализуем элитные семена зерновых культур. Посевная площадь в 2023 году превысила 6 400 гектаров. В период с 2014 по 2021 год построили семеноводческий комплекс с общим объемом хранения 35 тысяч тонн. В июле 2023 года будет введена в строй следующая очередь вместимостью 5 тысяч тонн», — доложил главе региона Андрей Ваймер.
В крестьянском хозяйстве «Дружба», которое занимается выращиванием картофеля и овощей, губернатор осмотрел оснащенный современным оборудованием складской комплекс.
Общая площадь сельхозугодий предприятия превышает полторы тысячи гектаров. В 2022 году здесь собрали более 40 тысяч тонн картофеля и свыше 10 тысяч тонн овощей открытого грунта — капусты, моркови, свеклы. Орошаемые площади под посадку овощей и картофеля в прошедшем году удалось увеличить с 200 до 500 га, отметил директор Иван Шишканов.
Кроме того, глава региона побывал в жилом городке, который в крестьянском хозяйстве «Дружба» строят для студентов, проходящих производственную практику. По мнению губернатора, другие крупные сельхозпредприятия региона должны изучить и перенять данный опыт. Это поможет заинтересовать и привлечь на работу выпускников вузов, техникумов и колледжей.
«Поддержка сельского хозяйства — приоритетное направление работы региональных органов власти. Несмотря на все сложности, объем средств регионального бюджета, направляемых на эти цели, сохраняется и составит в 2023 году порядка 3,4 миллиарда рублей», — отметил Александр Моор.
В регионе продолжают действовать доказавшие свою эффективность механизмы поддержки предприятий агропромышленного комплекса — например, субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники. В 2023 году дополнительную помощь получат картофелеводы и овощеводы. Кроме того, аграрии активно используют возможности для привлечения льготных банковских кредитов.
«Текущий сельскохозяйственный год начался напряженно из-за жары. Но сегодня погода на нашей стороне, и у аграриев хорошее настроение. Будем надеяться, что их труд даст хорошую отдачу», — сказал Александр Моор.