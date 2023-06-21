Власти Тюменской области продолжат оказывать поддержку региональным предприятиям АПК

«Надо сказать, что Заводоуковский городской округ исторически силен аграрным сектором экономики и на протяжении десятилетий достигает показателей урожайности зерновых и картофеля выше, чем в среднем по региону. Этот результат не случаен. Сельхозпредприятия применяют современные технологии, инвестируют в обновление техники и складское хозяйство. В общем, подходят к делу с умом, еще раз демонстрируя, что если ты любишь свое дело, то можешь очень динамично развиваться, зарабатывать прибыль и, что очень важно, платить хорошую зарплату работникам», — подчеркнул губернатор.