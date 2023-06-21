Ветер повалил деревья у многоэтажки на улице Инженерной в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным подписчика «Нашего город», всё произошло сегодня днём. Деревья упали у площадки многоквартирного дома, пострадавших нет. Они немного задели машины, которые были припаркованы на дороге.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени сильные порывы ветра ожидаются до конца месяца. Погода будет пасмурной, 24 июня возможна гроза. За неделю выпадет ещё 20 мм осадков, температура воздуха не превысит отметку в + 16 градусов. Южный ветер вернётся в город к 30 июня.