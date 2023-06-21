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Ветер повалил деревья у многоэтажки на улице Инженерной в Тюмени. Фото

21 июня 2023, 14:20
Фото: Читатель "Нашего города"

Из-за сильного ветра в Тюмени у многоквартирного дома свалились деревья. Фото

В областной столице на улице Инженерной, 68, из-за сильного ветра упали несколько деревьев.

По данным подписчика «Нашего город», всё произошло сегодня днём. Деревья упали у площадки многоквартирного дома, пострадавших нет. Они немного задели машины, которые были припаркованы на дороге.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени сильные порывы ветра ожидаются до конца месяца. Погода будет пасмурной, 24 июня возможна гроза. За неделю выпадет ещё 20 мм осадков, температура воздуха не превысит отметку в + 16 градусов. Южный ветер вернётся в город к 30 июня.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени
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