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Вечером в Тюмени фактически встало движение на Лесобазе и Дамбовской из-за аварии

21 июня 2023, 13:21
Фото: 1MI

В Тюмени на Лесобазе, Дамбовской и объездной пробки в 10 км из-за одной аварии. Скрин

В областной столице в вечерний час пик практически встало движение на Лесобазе и улице Чекистов. Автомобилисты пытаются объехать огромную пробку на объездной.

Заторы в городе к 18:04 достигли 9 баллов. Сегодня на тюменских дорогах скользко, вечером произошло сразу 8 ДТП. По данным 2ГИС, в восточной части города пробки растянулись почти на 10 километров, всё из-за ДТП на объездной. Здесь столкнулись КамАЗы, они перекрыли движение по оживлённой трассе.

Километровые пробки отмечаются и на подъезде к Лесобазе — улице Дамбовской. Раньше подобных заторов тут не было. При этом на Дружбы и Тимофея Чаркова дороги почти свободны.

Сегодня «Наш город» сообщал о ДТП двух грузовиков на объездной, о пострадавших пока не сообщается, но ущерб значительный.

Огромная пробка на объездной в Тюмени, здесь столкнулись грузовики. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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