Вечером в Тюмени фактически встало движение на Лесобазе и Дамбовской из-за аварии

Заторы в городе к 18:04 достигли 9 баллов. Сегодня на тюменских дорогах скользко, вечером произошло сразу 8 ДТП. По данным 2ГИС, в восточной части города пробки растянулись почти на 10 километров, всё из-за ДТП на объездной. Здесь столкнулись КамАЗы, они перекрыли движение по оживлённой трассе.