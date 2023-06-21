Вечером в Тюмени фактически встало движение на Лесобазе и Дамбовской из-за аварии

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Заторы в городе к 18:04 достигли 9 баллов. Сегодня на тюменских дорогах скользко, вечером произошло сразу 8 ДТП. По данным 2ГИС, в восточной части города пробки растянулись почти на 10 километров, всё из-за ДТП на объездной. Здесь столкнулись КамАЗы, они перекрыли движение по оживлённой трассе.
Километровые пробки отмечаются и на подъезде к Лесобазе — улице Дамбовской. Раньше подобных заторов тут не было. При этом на Дружбы и Тимофея Чаркова дороги почти свободны.
Сегодня «Наш город» сообщал о ДТП двух грузовиков на объездной, о пострадавших пока не сообщается, но ущерб значительный.