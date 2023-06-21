В Тюмени запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В пресс-службе городской администрации рассказали, что 24 июня будет наложен запрет на «розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую в заведениях общественного питания».
Отметим, что 24 июня также будет проводиться «Вальс на набережной», в котором примут участие выпускники тюменских школ. Это также послужило мотивом для наложение запрета на торговлю алкоголем. Отмечается, что в грядущую субботу в городе будет вестись особый контроль за соблюдением запрета.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что три жителя Тюмени отравились суррогатным алкоголем. По предварительным данным, все погибшие употребляли водку «Царская охота» и «Родники Сибири».