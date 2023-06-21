В Тюмени запретят продажу алкоголя

Отметим, что 24 июня также будет проводиться «Вальс на набережной», в котором примут участие выпускники тюменских школ. Это также послужило мотивом для наложение запрета на торговлю алкоголем. Отмечается, что в грядущую субботу в городе будет вестись особый контроль за соблюдением запрета.