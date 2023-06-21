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В Тюмени запретят продажу алкоголя

21 июня 2023, 07:04
Фото: 1MI
В Тюмени в июне временно запретят продажу алкоголя

В Тюмени в июне временно запретят продажу алкоголя

В городской администрации сообщили, что в День молодежи — 24 июня, в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что 24 июня будет наложен запрет на «розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую в заведениях общественного питания».

Отметим, что 24 июня также будет проводиться «Вальс на набережной», в котором примут участие выпускники тюменских школ. Это также послужило мотивом для наложение запрета на торговлю алкоголем. Отмечается, что в грядущую субботу в городе будет вестись особый контроль за соблюдением запрета.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что три жителя Тюмени отравились суррогатным алкоголем. По предварительным данным, все погибшие употребляли водку «Царская охота» и «Родники Сибири».

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