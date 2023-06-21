В Тюмени набирает популярность тренд с отдельными кладовыми в новостройках

Такие помещения стали пользоваться особой популярностью, когда люди поняли, что хранить личные вещи вне квартиры и при этом в безопасности очень удобно.

Раньше функцию кладовых выполняли балконы, которые, как правило, были захламлены всем — от рассады и солений до удочек и лыж. Отдельные помещения для хранения вещей были раньше признаком роскоши. Сейчас же застройщики понимают, что комфорт превыше всего и создают все условия для будущих владельцев квартир.