В Тюмени набирает популярность тренд с отдельными кладовыми в новостройках

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Такие помещения стали пользоваться особой популярностью, когда люди поняли, что хранить личные вещи вне квартиры и при этом в безопасности очень удобно.
Раньше функцию кладовых выполняли балконы, которые, как правило, были захламлены всем — от рассады и солений до удочек и лыж. Отдельные помещения для хранения вещей были раньше признаком роскоши. Сейчас же застройщики понимают, что комфорт превыше всего и создают все условия для будущих владельцев квартир.
Кладовая — это отличное вложение. Она пригодится семьям с детьми, любителям велосипедного и горнолыжного спорта, автовладельцам, а также собственникам студий. Если в кладовой нет отопления, можно хранить в ней домашние заготовки.
Правильно выбрать помещение для хранения можно по нескольким критериям: площади, высоте и форме потолков, наличию отопления, машино-места, общедомовых коммуникаций, материалу стен и расположению относительно лифтов. Чаще всего кладовые находятся на цокольном этаже, чтобы жителям было удобно производить загрузку и разгрузку прямо на подземном паркинге. Также до кладовой можно добраться на лифте.
Тюменские застройщики предоставляют владельцам помещения, подготовленные под чистовую отделку. Жителям остается лишь оборудовать кладовую под себя: поставить стеллажи, повесить полки или другие органайзеры для хранения вещей.
У кладовых, размещенных в жилых домах, в сравнении с другими способами хранения сезонных вещей есть еще несколько преимуществ. Помещения в новостройках отапливаются и защищают имущество собственника от солнца, непогоды и перепадов температур. Более того, кладовые строят на небольшой возвышенности над полом, чтобы при форс-мажоре или подтоплении в коридоре вещи остались сухими.
Покупать кладовую выгодно на старте продаж, когда еще есть возможность выбрать подходящее вам свободное помещение, так как разбирают их быстро. Но некоторые застройщики В Тюмени предлагают кладовые в подарок при покупке квартиры. Например, не придется платить за дополнительные «квадраты» для хранения будущим собственникам ЖК «Корней». Но не всем, а тем, кто успеет оформить жилье по акции — она действует до 25 июня.
В домах нового микрорайона есть несколько вариантов кладовых площадью от 1,9 до 8,1 квадратных метров. Высота потолков — до 3,5 метра.
Подробнее об акции можно узнать в отделе продаж по телефону +7 (3452) 57–56–60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.
Застройщик микрорайона «Корней» — акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.
Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Ипотечное кредитование предоставляет ПАО «Сбербанк».
Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.