В Тюмени на улице Мельникайте укрепят береговую линию для строительства кампуса

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По данным сайта Госзакупки, сейчас идёт поиск подрядчика для разработки инженерной защиты левого берега Туры. Межвузовский кампус должен появиться на улице Мельникайте, стройка может продлиться 3-4 года, общежитие сможет принять почти 5 тысяч человек.
Согласно документам по закупке, инженеры будут укреплять берег у озера Круглое (протяженность около 700 метров). План работ разработают до конца года, на эти цели потратят почти 18 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на всю стройку планируется потратить космическую сумму — 32 миллиарда рублей. Из них 17 миллиардов выделят из федерального бюджета.