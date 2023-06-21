В Тюмени на улице Мельникайте укрепят береговую линию для строительства кампуса

По данным сайта Госзакупки, сейчас идёт поиск подрядчика для разработки инженерной защиты левого берега Туры. Межвузовский кампус должен появиться на улице Мельникайте, стройка может продлиться 3-4 года, общежитие сможет принять почти 5 тысяч человек.