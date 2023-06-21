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В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом

21 июня 2023, 02:39
Фото: 1MI

Новый дом по улице Монтажников не выдержал ливней в Тюмени

Жильцы 19-ти этажного многоквартирного дома в ЖК «Бриллиант» по улице Монтажников, 36, пытаются спасти квартиры от затопления из-за сильных дождей.
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«Ограждающая конструкция выполнена из алюминиевых витражей с заполнением проемов стеклом. Вся эта „гениальная“ идея не смогла выдержать ливней. Бежит вода ручьем со стороны помещений. И такое по всем этажам», — сообщил местный житель в паблике «ЧС Тюмень».

Также автор поста добавил, что управляющая компания в общую беду жильцов пока не вмешивается.

«Самый первый вопрос к проектировщикам. Не выпускают сейчас ВУЗы качественных специалистов этого направления. Лет 20 уже. Поэтому и проблемы: то окна текут, то ливневки не справляются, то вентиляция не работает», — ответили тюменцу в комменатриях.

Ранее «Наш город» писал, что дом на Параходской, 28а, начал разваливаться из-за дождя. Сейчас его жильцы находятся в гостинице.

В Тюмени из-за дождя начал разваливаться дом на Пароходской. Жильцов расселили
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#Елена Чебоксарова#Происшествия#Дожди#Потоп#Жалоба#Тюменцы#Общество
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