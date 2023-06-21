В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
«Ограждающая конструкция выполнена из алюминиевых витражей с заполнением проемов стеклом. Вся эта „гениальная“ идея не смогла выдержать ливней. Бежит вода ручьем со стороны помещений. И такое по всем этажам», — сообщил местный житель в паблике «ЧС Тюмень».
Также автор поста добавил, что управляющая компания в общую беду жильцов пока не вмешивается.
«Самый первый вопрос к проектировщикам. Не выпускают сейчас ВУЗы качественных специалистов этого направления. Лет 20 уже. Поэтому и проблемы: то окна текут, то ливневки не справляются, то вентиляция не работает», — ответили тюменцу в комменатриях.
Ранее «Наш город» писал, что дом на Параходской, 28а, начал разваливаться из-за дождя. Сейчас его жильцы находятся в гостинице.