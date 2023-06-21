В РЭО огласили список округов — аутсайдеров реализации проекта по обращению с ТКО

Как сообщает gorod55.ru, в соответствии с результатами, полученными за пять месяцев 2023 года, наиболее отстающими субъектами Федерации в части достижения годовых плановых значений показателей федпроекта являются ЮФО и Урал — более половины субъектов РФ, входящих в их состав, не достигают планового уровня показателей. На Дальнем Востоке, в СЗФО и Приволжье порядка 30% регионов не достигают установленного плана. Лишь в Сибирском округе все регионы сейчас достигают плановых показателей федерального проекта.