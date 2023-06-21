В РЭО огласили список округов — аутсайдеров реализации проекта по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
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Updated Сегодня, 20:11
В соответствии с заявлением главы РЭО Дениса Буцаева, в организации проводится регулярный сбор данных по регионам касаемо объемов обработки и утилизации ТКО. Кроме того, в РЭО осуществляется мониторинг достижения плановых показателей федерального проекта. По итогам на май этого года 23 российских региона не достигали одного или нескольких плановых годовых значений показателей, отражающих объемы ТКО, которые были направлены на обработку, утилизацию и захоронение.
Как сообщает gorod55.ru, в соответствии с результатами, полученными за пять месяцев 2023 года, наиболее отстающими субъектами Федерации в части достижения годовых плановых значений показателей федпроекта являются ЮФО и Урал — более половины субъектов РФ, входящих в их состав, не достигают планового уровня показателей. На Дальнем Востоке, в СЗФО и Приволжье порядка 30% регионов не достигают установленного плана. Лишь в Сибирском округе все регионы сейчас достигают плановых показателей федерального проекта.
По словам Евгения Карелова, замглавы РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, главными причинами недостижения показателей в субъектах Российской Федерации являются сезонные отклонения, паузы в работе оборудования в период проведения ремонтных работ и потребность в формировании товарных партий ТКО, направляемых на утилизацию.
Информация по объемам обработки и захоронения отходов применяется в вычислениях показателей оценки эффективности работы высших должностных лиц российских регионов, а также деятельности исполнительных органов субъектов Федерации. Согласно данным результатам ежегодно формируется итоговый рейтинг регионов, а Правительство РФ осуществляет распределение грантов между субъектами.