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Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени

21 июня 2023, 03:59
Фото: Анастасия Ильина / nashgorod.ru
Вторые сутки жители Тюмени ведут борьбу с непогодой. Синоптики в свою очередь обещают потепление к концу недели. Пробки, повышение цен на такси, разрушенные стены — чем еще запомнились ливни тюменцам.

Середина июня ознаменовалась для жителей Тюмени долгожданным событием — проливными дождями. Напомним, что в городе был введен противопожарный режим из-за непрекращающихся лесных пожаров. В городе, а также за его пределами, в больших объемах горела лесополоса. Спецслужбы пытались бороться с огнем, а местные жители спасали свои дворы и дома. И казалось, что дождей точно не будет. Однако череда сильнейших пожаров и засухи сменилась ливнями.

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Не все горожане были рады такому событию. Люди делились друг с другом в соцсетях фото и видео, заснятыми на улице. Тюменцы отмечали пробки, повышение цен на такси, сильные порывы ветра и глубокие лужи. Об этом Nashgorod.ru писал ранее.

А многие и вовсе жаловались на то, что ливни накрывают в подъезде. Из-за сильных осадков страдает крыша, фасад зданий и стены.

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Дождь повредил бетонные строения, штукатурку и краску. Житель дома по улице Беловежская 5 разместил в соцсетях такие фотографии.

Фото: ВК "Антипино"
Фото: ВК "Антипино"
Фото: ВК "Антипино"

Другой тюменец выставил фотографию со словами: «Хотел помыться, но из крана течет непонятная жидкость». Правда, подписчики сообщества, в котором была размещена картинка, сразу нашли, что ответить на это замечание. Они списали подобное явление на опрессовку. Сейчас в городе проходит третий этап опрессовок.

Один из подписчиков соцсети все же съязвил, сказав, что из крана течет бесплатное какао.

Фото: ВК "Антипино"

Ранее мы писали о росте цен на такси из-за дождей. А также о том, что в тюменском ЖК «Айвазовский» появилась своя Венеция. Так жители прозвали район, утонувший в воде. Подобными видео горожане делились в течение дня.

То и дело жители разных районов города публиковали фото утонувших в воде людей и машин.

Фото: ВК "Тюмень"
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Фото: ВК "Реальная Тюмень"
Фото: Павел Александрович

Тюменку непогода застала врасплох не только на улице, но и на работе. В помещении на женщину обвалился потолок. Этой новостью она незамедлительно поделилась с нашим изданием.

— В магазине пришлось сдвинуть холодильнике. Вода течет с потолка. Ливень сломан витрину. Намокли коробки с печеньем, которые стояли на полу. Пришлось подставлять контейнеры, чтобы вода стекала не на пол, — рассказала Светлана.
Фото: Светлана Голосова

Также непогода способствовала тому, что из строя вышли несколько светофоров. Как сообщалось ранее, в городе дежурили автоинспекторы. Накануне на главных улицах города затруднилось движение. Пять светофоров перестали работать.

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#Анастасия Ильина#Дождь#Непогода#Видео
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