Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени

Середина июня ознаменовалась для жителей Тюмени долгожданным событием — проливными дождями. Напомним, что в городе был введен противопожарный режим из-за непрекращающихся лесных пожаров. В городе, а также за его пределами, в больших объемах горела лесополоса. Спецслужбы пытались бороться с огнем, а местные жители спасали свои дворы и дома. И казалось, что дождей точно не будет. Однако череда сильнейших пожаров и засухи сменилась ливнями.