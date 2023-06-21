Тюменского полковника осудили за пьяное вождение

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Его остановили инспектор ГИБДД ещё 5 марта текущего года, на суд он не пришел. По данным 72.ру, административное дело было возбуждено в отношении полковника Михаила Багрова. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.
«Это всё поклеп. Сейчас разбираемся. Нет, конечно, это неправда», — ранее сообщил изданию Михаил Багров.
В суде указали, что в течение года он четыре раза нарушал ПДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что дело должно было рассматриваться в Екатеринбургском гарнизонном военном суде.