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Тюменского полковника осудили за пьяное вождение

21 июня 2023, 12:34
Фото: 1MI

Тезку замначальника ТВВИКУ поймали пьяным за рулем машины

Замначальника ТВВИКУ осудили за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Его остановили инспектор ГИБДД ещё 5 марта текущего года, на суд он не пришел. По данным 72.ру, административное дело было возбуждено в отношении полковника Михаила Багрова. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

«Это всё поклеп. Сейчас разбираемся. Нет, конечно, это неправда», — ранее сообщил изданию Михаил Багров.

В суде указали, что в течение года он четыре раза нарушал ПДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что дело должно было рассматриваться в Екатеринбургском гарнизонном военном суде.

Тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дела судебные
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