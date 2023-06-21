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Posted 21 июня 12:41

Published 21 июня 12:41

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

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Тобольские врачи успешно провели первое стентирование сонной артерии

21 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
Впервые в истории областной больницы №3 Тобольска было выполнено стентирование сонной артерии. Провести операцию местным врачам помог коллега из Тюмени. Вместе они успешно провели практически бескровную малоинвазивную операцию под местной анастезией, сообщает депздрав региона.

Хирургическое вмешательство потребовалась мужчине средних лет, у которого врачи выявили стеноз внутренней сонной артерии, расположенной практически у головного мозга. Холестерин, накапливаясь в стенке артерии привёл к образованию бляшки, которая и вызывала сужение сосуда. В результате произошло нарушение кровоснабжения головного мозга, которое могло привести к ишемическому инсульту.

Операция проводилась под руководством тюменского врача Мясника Арабханяна, который имеет большой опыт подобных вмешательств. Приехавшему в экстренном порядке специалисту ассистировал рентгенэндоваскулярный хирург ОБ № 3 Андрей Прохорихин. С помощью новейшего ангиографического оборудования врачи успешно провели практически бескровную малоинвазивную операцию под местной анастезией.

Вмешательство длилось не более 15 минут и включало прокол в бедренной артерии, через который хирурги установили в просвет суженного сосуда тонкую проволочную конструкцию в виде самораскрывающегося цилиндра, играющего роль каркаса — стента. Конструкция внутри сосуда расширила его просвет, что способствовало восстановлению кровообращения. Во время имплантации стента врачи общались с пациентом, контролировали когнитивные функции мозга и следили за его общим состоянием.

— Пациентов с подобной патологией в тобольске довольно много. Её диагностируют при выполнении УЗИ артерий, но часто пациенты поступают в экстренном порядке. До этого времени мы их транспортировали на оперативное лечение в тюменские клиники. Теперь же в рамках межведовственного взаимодействия, в том числе при поддержке Мясника Акобовича, такие операции будут выполняться и в Тобольске, — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОБ № 3 Андрей Прохорихин.

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