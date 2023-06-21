Тобольские врачи успешно провели первое стентирование сонной артерии

Хирургическое вмешательство потребовалась мужчине средних лет, у которого врачи выявили стеноз внутренней сонной артерии, расположенной практически у головного мозга. Холестерин, накапливаясь в стенке артерии привёл к образованию бляшки, которая и вызывала сужение сосуда. В результате произошло нарушение кровоснабжения головного мозга, которое могло привести к ишемическому инсульту.



Операция проводилась под руководством тюменского врача Мясника Арабханяна, который имеет большой опыт подобных вмешательств. Приехавшему в экстренном порядке специалисту ассистировал рентгенэндоваскулярный хирург ОБ № 3 Андрей Прохорихин. С помощью новейшего ангиографического оборудования врачи успешно провели практически бескровную малоинвазивную операцию под местной анастезией.



Вмешательство длилось не более 15 минут и включало прокол в бедренной артерии, через который хирурги установили в просвет суженного сосуда тонкую проволочную конструкцию в виде самораскрывающегося цилиндра, играющего роль каркаса — стента. Конструкция внутри сосуда расширила его просвет, что способствовало восстановлению кровообращения. Во время имплантации стента врачи общались с пациентом, контролировали когнитивные функции мозга и следили за его общим состоянием.



— Пациентов с подобной патологией в тобольске довольно много. Её диагностируют при выполнении УЗИ артерий, но часто пациенты поступают в экстренном порядке. До этого времени мы их транспортировали на оперативное лечение в тюменские клиники. Теперь же в рамках межведовственного взаимодействия, в том числе при поддержке Мясника Акобовича, такие операции будут выполняться и в Тобольске, — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОБ № 3 Андрей Прохорихин.