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Сильный ветер и гроза: жителям Тюмени не стоит ждать улучшение погоды

21 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI

Тепло не придет в Тюмень еще неделю

Синоптики пока не обещают улучшения погоды в Тюмени. До конца июня в городе прогнозируется пасмурная погода.

По данным Гисметео, в областной столице ещё возможен потоп. К 24 июня в городе обещают грозу и до 6 мм осадков. На следующей неделе порывы ветра могут достигнуть 14 м/с, температура воздуха не превысит + 16 градусов.

Южный ветер может вернуться в наш город к 30 июня, но прогноз ещё может измениться.

Ранее «Наш город» предполагал, что этот месяц тоже может стать засушливым и жарким (как в мае). До 15 июня в областной столице практически не было осадков. Погода полностью изменилась в начале этой недели.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дожди#Александр Мязин
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