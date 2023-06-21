Сильный ветер и гроза: жителям Тюмени не стоит ждать улучшение погоды

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По данным Гисметео, в областной столице ещё возможен потоп. К 24 июня в городе обещают грозу и до 6 мм осадков. На следующей неделе порывы ветра могут достигнуть 14 м/с, температура воздуха не превысит + 16 градусов.
Южный ветер может вернуться в наш город к 30 июня, но прогноз ещё может измениться.
Ранее «Наш город» предполагал, что этот месяц тоже может стать засушливым и жарким (как в мае). До 15 июня в областной столице практически не было осадков. Погода полностью изменилась в начале этой недели.