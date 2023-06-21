Школьник сел за руль «Лады» и сбил 8-летнего велосипедиста в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По данным ГИБДД, водителю машины 15 лет.
«ДТП произошло на, ул. Березняковской, д. 63, здесь столкнулись „Лада“ и велосипедист. 8-летний школьник получил травму. Предварительно, мальчик выехал на велосипеде на проезжую часть. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль», — сообщают представители ГИБДД.
Водитель легковушки пытаясь избежать столкновения с велосипедом, но на скользкой дороге сделать этого не смог. Велосипедист катался с друзьями, и не заметил как выехал на проезжую часть.
«Наш город» отмечал, что в связи со школьными каникулами число дорожных происшествий с детьми увеличивается. Дорожная ситуация ухудшилась из-за скользких дорог, в областной столице уже третий день идут проливные дожди. На прошлой неделе 10-летний велосипедист попал накануне под колеса автомобиля Honda на улице Червишевский тракт, 58. Школьник выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. В результате ДТП ребенок получил травму ключицы. В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.
В начале месяца тринадцатилетний подросток попал под колеса «Лады Приоры» на 18 км автодороги Тюмень — Омск. По предварительной информации ГИБДД, школьник взял самокат у приятелей-старшеклассников, чтобы отправиться на пляж. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил ушибы и ссадины, его госпитализировали в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.