Школьник сел за руль «Лады» и сбил 8-летнего велосипедиста в Тюмени. Фото

«Наш город» отмечал, что в связи со школьными каникулами число дорожных происшествий с детьми увеличивается. Дорожная ситуация ухудшилась из-за скользких дорог, в областной столице уже третий день идут проливные дожди. На прошлой неделе 10-летний велосипедист попал накануне под колеса автомобиля Honda на улице Червишевский тракт, 58. Школьник выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. В результате ДТП ребенок получил травму ключицы. В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.