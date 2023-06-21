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Школьник сел за руль «Лады» и сбил 8-летнего велосипедиста в Тюмени. Фото

21 июня 2023, 12:51
Фото: ГИБДД

Школьник сел за руль «Лады Приоры» и наехал на велосипедиста

В областной столице школьник сел за руль «Лады Приоры». На улице Березняковской, 63, он сбил 8-летнего велосипедиста.
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ДТП

По данным ГИБДД, водителю машины 15 лет.

«ДТП произошло на, ул. Березняковской, д. 63, здесь столкнулись „Лада“ и велосипедист. 8-летний школьник получил травму. Предварительно, мальчик выехал на велосипеде на проезжую часть. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль», — сообщают представители ГИБДД.

Водитель легковушки пытаясь избежать столкновения с велосипедом, но на скользкой дороге сделать этого не смог. Велосипедист катался с друзьями, и не заметил как выехал на проезжую часть.

«Наш город» отмечал, что в связи со школьными каникулами число дорожных происшествий с детьми увеличивается. Дорожная ситуация ухудшилась из-за скользких дорог, в областной столице уже третий день идут проливные дожди. На прошлой неделе 10-летний велосипедист попал накануне под колеса автомобиля Honda на улице Червишевский тракт, 58. Школьник выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. В результате ДТП ребенок получил травму ключицы. В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.

В начале месяца тринадцатилетний подросток попал под колеса «Лады Приоры» на 18 км автодороги Тюмень — Омск. По предварительной информации ГИБДД, школьник взял самокат у приятелей-старшеклассников, чтобы отправиться на пляж. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил ушибы и ссадины, его госпитализировали в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Самокат — зло. Очередное ДТП со школьником
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#Александр Мязин#Велосипед#ДТП#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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