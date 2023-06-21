Самый длинный световой день снова будет дождливым и пасмурным

Ранее «Наш город» писал, что из-за непогоды приходится перенести «Вальс на Набережной» на неопределенную дату. Напомним, вчера дожди привели к тому, что в магазине в районе Дома Обороны рухнул потолок, начал разрушаться дом на Пароходской, а тюменцы стали жаловаться на размытые пешеходные дорожки к жилым домам в ЖК «Айвазовский».