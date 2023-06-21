nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:57

Published Сегодня, 01:57

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Изображение материала

Самый длинный световой день снова будет дождливым и пасмурным

21 июня 2023, 01:57
Фото: 1MI

Дождь и + 8 градусов прогнозируют в Тюмени 21 июня

Дождь не прекращается третьи сутки. В ранние часы ожидается + 7 градусов.

Днем в Тюмени будет + 8 градусов, в темное время суток температура воздуха не изменится. Осадки не покинут город до конца дня.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», с утра ожидается холодный северо-западный ветер со скоростью до 4 — 5 м/с и порывами до 13 — 14 м/с.

Сегодняшний день, 21 июня, — день летнего солнцестояния: он составит 17 часов 55 минут.

Ранее «Наш город» писал, что из-за непогоды приходится перенести «Вальс на Набережной» на неопределенную дату. Напомним, вчера дожди привели к тому, что в магазине в районе Дома Обороны рухнул потолок, начал разрушаться дом на Пароходской, а тюменцы стали жаловаться на размытые пешеходные дорожки к жилым домам в ЖК «Айвазовский».

«Вальс на набережной» в Тюмени переносят на другую дату в целях безопасности
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Дожди#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В новом доме в центре Тюмени из-за дождя затопило подземную парковку. Видео
Вчера, 10:24
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Вчера, 07:14
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
19 июня 06:10
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36