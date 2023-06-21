Самый длинный световой день снова будет дождливым и пасмурным

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
Днем в Тюмени будет + 8 градусов, в темное время суток температура воздуха не изменится. Осадки не покинут город до конца дня.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», с утра ожидается холодный северо-западный ветер со скоростью до 4 — 5 м/с и порывами до 13 — 14 м/с.
Сегодняшний день, 21 июня, — день летнего солнцестояния: он составит 17 часов 55 минут.
Ранее «Наш город» писал, что из-за непогоды приходится перенести «Вальс на Набережной» на неопределенную дату. Напомним, вчера дожди привели к тому, что в магазине в районе Дома Обороны рухнул потолок, начал разрушаться дом на Пароходской, а тюменцы стали жаловаться на размытые пешеходные дорожки к жилым домам в ЖК «Айвазовский».