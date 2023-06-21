Самые дешевые курорты Турции расположены в Алании, Сиде и Кремере. Цены

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
По данным «Новых Известий, за первые 5 месяцев 2023 года турецкую Анталью посетили 783 тыс. россиян — это в два раза больше, чем в было за аналогичный период прошлого года. На двоих неделя отпуска будет стоить 150 — 200 тысяч рулей.
На различных портала можно посмотреть ценник путёвок. Самые доступные предложения в Алании. Многие отели свободны для бронирования, выбирать есть из чего. Далее следует Кремер, здесь стоимость туров на 5% выше (в среднем), чем в Алании. Десятка самых доступных отелей 4* уложилась в диапазон 152–170 тыс. рублей. Но расплата за это — зачастую небольшие территории отелей.
Если вы едите с детьми, вам больше подойдёт Сиде, здесь цены от 147 до 190 тысяч рублей для двух взрослых и 1 ребёнка. Самыми дорогими являются Белек и Анталья, в среднем придётся заплатить 210 — 240 тысяч.
Опытные путешественники по миру знают, что порой хорошо сэкономить можно, если самостоятельно подбирать проживание в отелях и самостоятельно бронируя билеты на самолёт. Это даёт людям надежду на возможность приблизиться к элите, например, в Белеке.
Самые дешёвые билеты на семью из трёх человек на чартерные рейсы авиакомпаний Azur Air и Corendon Airlines обойдутся в 123,5 тыс. Но самое интересное начинается с выбором проживания. На Booking.com самые дешёвые предложения начинаются с 582 евро за недельное проживание (53,4 тыс. рублей), а десятку закрывает вариант за 1114 евро (102,2 тыс. рублей). Можно съездить в более недорогие курорты Ичмелер (там отели 3-4 звезды) и Даламан.
Следует иметь ввиду, что в июле и августе цены будут выше с учетом более высокой сезонности.
«Альтернатива „все включено“ есть, это небольшие курортные поселки в районе Эгейского моря, например, Чиралы, или наоборот — курорты восточнее Аланьи. Хотя там могут проблемы с сервисом, инфраструктурой и русским языком, они более „дикие“ и неразвитые по сравнению с привычной Турцией. Но сильно сэкономить, не потеряв в качестве отдыха, едва ли получится. Эгейское побережье Турции — любимое место отдыха многих европейцев», — сообщает Редактор портала «Тонкости туризма» Наталья Тодуа.