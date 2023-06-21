Самые дешевые курорты Турции расположены в Алании, Сиде и Кремере. Цены

Самые дешёвые билеты на семью из трёх человек на чартерные рейсы авиакомпаний Azur Air и Corendon Airlines обойдутся в 123,5 тыс. Но самое интересное начинается с выбором проживания. На Booking.com самые дешёвые предложения начинаются с 582 евро за недельное проживание (53,4 тыс. рублей), а десятку закрывает вариант за 1114 евро (102,2 тыс. рублей). Можно съездить в более недорогие курорты Ичмелер (там отели 3-4 звезды) и Даламан.