Самолет Utair, который летел в Тюмень, случайно выпустил шасси

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
«При выполнении рейса UТА876 в процессе набора высоты случайно был произведен выпуск шасси с последующей уборкой», — сообщается в Telegram-канале Aviaincident.
Это не привело к существенному изменению скорости полёта, лайнер продолжил путь до Тюмени. Инцидент произошел в самолетё «Боинг 737-800», RA-73084.
Ранее «Наш город» сообщал, что Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку. Цены на билеты в Азербайджан выросли за месяц почти на 20%, лайнеров на маршруте не хватало.