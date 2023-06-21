nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Самолет Utair, который летел в Тюмень, случайно выпустил шасси

21 июня 2023, 11:05
Фото: 1MI

Самолет Utair случайно выпустил шасси когда летел в Тюмень

18 июня произошел инцидент с самолётом компании Utair, который летел из Еревана в Тюмень.
«При выполнении рейса UТА876 в процессе набора высоты случайно был произведен выпуск шасси с последующей уборкой», — сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Это не привело к существенному изменению скорости полёта, лайнер продолжил путь до Тюмени. Инцидент произошел в самолетё «Боинг 737-800», RA-73084.

Ранее «Наш город» сообщал, что Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку. Цены на билеты в Азербайджан выросли за месяц почти на 20%, лайнеров на маршруте не хватало.

Читайте также:
Цены на билеты растут: Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку
#Александр Мязин#Новости тюмени#Аэропорт#Самолет#Тюменцы#Работа
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом
Сегодня, 02:39
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Вчера, 07:14
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 07:04
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36