nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

Рестораны Тюмени пока не будут повышать цены из-за подорожавшей рыбы и морепродуктов

21 июня 2023, 13:55
Фото: 1MI

В Тюмени рестораны не будут повышать цены на блюда из морепродуктов

Тюменские рестораны не будут повышать цены на блюда с креветками и другими морепродуктами. Об этом рассказала предприниматель Ирина Щепелина.

По данным URA.RU, за последнюю неделю отметился рост цен на лосось и креветки.

«Повышение, понижение цен мы обсуждаем каждую среду на планерке. Стоимость креветки повысилась на 4% по сравнению с прошлой неделей», — отметила Ирина Щепелина.

Лосось подорожал на 30 рублей за килограмм, это связанно с плановым обслуживанием заводов в Мурманске. При этом ряд крупных ресторанов в РФ повысили цены на 10%. На 35% подорожали импортных продуктов, на 25% рыба.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры на 8%.

«Вкусно — и точка» вводит повышение цен с 26 июня
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги#Александр Мязин
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом
Сегодня, 02:39
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
Сегодня, 08:49
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 07:04
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36