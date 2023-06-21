Рестораны Тюмени пока не будут повышать цены из-за подорожавшей рыбы и морепродуктов

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По данным URA.RU, за последнюю неделю отметился рост цен на лосось и креветки.
«Повышение, понижение цен мы обсуждаем каждую среду на планерке. Стоимость креветки повысилась на 4% по сравнению с прошлой неделей», — отметила Ирина Щепелина.
Лосось подорожал на 30 рублей за килограмм, это связанно с плановым обслуживанием заводов в Мурманске. При этом ряд крупных ресторанов в РФ повысили цены на 10%. На 35% подорожали импортных продуктов, на 25% рыба.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры на 8%.