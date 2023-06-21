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Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России

21 июня 2023, 09:10
Вторая российская авиакомпания Red Wings столкнулась с проблемой начала полетов в Грузию из-за отсутствия решения Министерства транспорта России.

Источник в компании подтвердил, что хотя авиарегулятор Грузии уже выдал разрешение на рейсы в мае, запуск полетов не удалось осуществить в первой декаде июня, пишут Известия. Некоторые эксперты полагают, что российская сторона может стремиться соблюсти паритет, в то время как другие считают, что задержка может быть инициативой Грузии. Специалисты предполагают, что запуск новых рейсов в Грузию следует ожидать только осенью, поскольку туристический рынок этой страны уже перенасыщен.

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