Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России

Источник в компании подтвердил, что хотя авиарегулятор Грузии уже выдал разрешение на рейсы в мае, запуск полетов не удалось осуществить в первой декаде июня, пишут Известия. Некоторые эксперты полагают, что российская сторона может стремиться соблюсти паритет, в то время как другие считают, что задержка может быть инициативой Грузии. Специалисты предполагают, что запуск новых рейсов в Грузию следует ожидать только осенью, поскольку туристический рынок этой страны уже перенасыщен.