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Пусть парты таскают: тюменским детям организовали работу на лето в школе

21 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI

Тюменские дети работают летом в школе

Тюменцы сообщают, что школьников заставляют работать в учебных заведениях летом. Некоторые родители против, но горожане в подавляющем большинстве «за» отработки.

В летнее время школьников обязывают переносить мебель, участвовать в волонтёрских программах и ухаживать за городскими растениями. Между тем, большинство тюменцев выступают за подобную «активность», в 90-х и 2000-х отработки длились около 3-х недель.

«Уж лучше пусть парты таскают, чем в телефоне сидят», — отметил подписчик тюменского паблика в ВК.

Многие горожане тоже работали летом в школе «и тогда не жаловались».

Ранее «Наш город» сообщал, что сразу в двух школах Тюмени ученики завалили ОГЭ по математике.

Ученики сразу двух школ Тюмени завалили ОГЭ по математике, у многих двойки
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Работа#Александр Мязин
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