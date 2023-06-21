Пусть парты таскают: тюменским детям организовали работу на лето в школе

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В летнее время школьников обязывают переносить мебель, участвовать в волонтёрских программах и ухаживать за городскими растениями. Между тем, большинство тюменцев выступают за подобную «активность», в 90-х и 2000-х отработки длились около 3-х недель.
«Уж лучше пусть парты таскают, чем в телефоне сидят», — отметил подписчик тюменского паблика в ВК.
Многие горожане тоже работали летом в школе «и тогда не жаловались».
Ранее «Наш город» сообщал, что сразу в двух школах Тюмени ученики завалили ОГЭ по математике.