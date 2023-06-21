Огромная пробка на объездной в Тюмени, здесь столкнулись грузовики. Фото

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
«Там КамАЗ догнал кран по-моему, кабина всмятку. Две полосы со стороны Антипино в сторону Яра, стоят», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В соцсетях и сервисе 2ГИС водители сообщают о крупном заторе, за 20 минут собралась пробка в 5 километров. На место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС, о пострадавших пока ничего не сообщалось.
Ситуация на трассе может ухудшиться в час пик, он ожидается в Тюмени к 17:50.