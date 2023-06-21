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Огромная пробка на объездной в Тюмени, здесь столкнулись грузовики. Фото

21 июня 2023, 12:10
Фото: Скрин "Авто Тюмень. ДТП"

Крупная пробка в 5 километров образовалась на объездной в Тюмени из-за ДТП. Фото

Тюменцы сообщают об огромной пробке на объездной дороге в сторону Антипино. Здесь столкнулись большегрузы.
«Там КамАЗ догнал кран по-моему, кабина всмятку. Две полосы со стороны Антипино в сторону Яра, стоят», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В соцсетях и сервисе 2ГИС водители сообщают о крупном заторе, за 20 минут собралась пробка в 5 километров. На место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС, о пострадавших пока ничего не сообщалось.

Ситуация на трассе может ухудшиться в час пик, он ожидается в Тюмени к 17:50.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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