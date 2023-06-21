Городская Дума и администрация Тюмени подводят итоги работы за пять лет

По словам председателя Думы, эффективное исполнение бюджета говорит о том, что он был верно спланирован — грамотно распределяя средства по важным направлениям, удалось соблюсти равновесие в развитии Тюмени и жизни людей. Евгений Заболотный акцентировал внимание на том, что собственная доходная часть бюджета города за пять лет увеличилась на 48%.