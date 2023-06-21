Городская Дума и администрация Тюмени подводят итоги работы за пять лет

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Пять лет прошли очень быстро, нашу работу обозначала сама жизнь. Седьмой созыв пришелся на период пандемии, специальной военной операции. Депутаты с первых дней СВО оказывали помощь бойцам и их семьям, активно работал волонтерский центр городской Думы. В то же время город динамично развивался, мы пять раз утверждали бюджет города Тюмени. Каждый год были удовлетворены его исполнением, — отметил Евгений Заболотный.
По словам председателя Думы, эффективное исполнение бюджета говорит о том, что он был верно спланирован — грамотно распределяя средства по важным направлениям, удалось соблюсти равновесие в развитии Тюмени и жизни людей. Евгений Заболотный акцентировал внимание на том, что собственная доходная часть бюджета города за пять лет увеличилась на 48%.
Отчет главы Тюмени Руслана Кухарука был посвящен показателям 2022 года, но в этот раз прозвучала информация о достижениях за пятилетний срок совместной работы с депутатами и жителями.
Инициаторами многих проектов выступали тюменцы. За пять лет у нас появились новые механизмы реализации предлагаемых идей. Это инициативное бюджетирование, участие горожан в определении будущего той или иной озелененной территории, в установлении вектора развития областного центра, — отметил глава города.
Евгений Заболотный добавил, что оценить работу депутата может только избиратель. Одна из специфик VII созыва, по словам председателя Думы, заключалась в том, что каждый депутат считал работу с населением приоритетной. За пять лет народным избранникам поступило более 12 700 обращений, на приемах у депутатов побывало свыше 9100 жителей.
Чем больше работаем, тем больше хочется сделать, тем больше мы видим проблем, требующих нашего решения. Депутаты постарались сделать многое, команда работала очень дружно. На заседания Думы все приходили с хорошим рабочим настроем, по-товарищески были рады видеть коллег. Никто никогда не держал камня за пазухой, несмотря на политические пристрастия, на то, что все мы представляем разные территории города. Депутаты справились со своими задачами и справились успешно, — подвел итог Евгений Борисович.
Срок полномочий депутатов продлится до первого заседания Тюменской городской Думы VIII созыва, в ближайшие месяцы они продолжат работу в избирательных округах. Выборы депутатов Думы состоятся 10 сентября 2023 года.