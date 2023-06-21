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Девятьсот тюменских подростков научатся управлять беспилотниками

21 июня 2023, 02:05
Фото: 1MI

Тюменские подростки осовят азы пилотирования БПЛА

Летние патриотические смены «Время героев» стартуют в нашем регионе: 900 юных тюменцев в возрасте 14 — 17 лет освоят азы пилотирования БПЛА.

Заниматься с детьми в филиале центра «Воин» будут опытные инструкторы, обучавшиеся в Российском университете спецназа. Также в рамках смены подростки освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической подготовки, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Одна из главных задач центра «Воин» — подготовить юных тюменцев к службе в ВС РФ.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области запретят использовать беспилотники: все, кроме тех, которые работают по заказу властей (региональных или федеральных).

Беспилотники под ударом: в Тюменской области запретят полеты БПЛА
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#Елена Чебоксарова#Беспилотник#Вооруженные силы#Вооруженные войска#Подростки#Тюменцы#Новости тюмени
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