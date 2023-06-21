Девятьсот тюменских подростков научатся управлять беспилотниками

Заниматься с детьми в филиале центра «Воин» будут опытные инструкторы, обучавшиеся в Российском университете спецназа. Также в рамках смены подростки освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической подготовки, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.