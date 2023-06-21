Девятьсот тюменских подростков научатся управлять беспилотниками

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
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Updated Сегодня, 02:32
Заниматься с детьми в филиале центра «Воин» будут опытные инструкторы, обучавшиеся в Российском университете спецназа. Также в рамках смены подростки освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической подготовки, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Одна из главных задач центра «Воин» — подготовить юных тюменцев к службе в ВС РФ.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области запретят использовать беспилотники: все, кроме тех, которые работают по заказу властей (региональных или федеральных).