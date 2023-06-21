Девушку били в центре Тюмени: следователь СКР нашел насильника по окурку

Осмотрев видео с камер наблюдения, следователи пришли к выводу, что подозреваемый следил за девушкой почти 2 километра (она шла вечером из кафе). На одном из кадров оперативники увидели, что мужчина курил перед тем как сесть в такси и уехать с места происшествия. В ходе оперативных мероприятий окурок удалось найти. Полученную ДНК-формулу проверили по федеральной базе геномной информации — она принадлежала мужчине, который ранее привлекался за аналогичное преступление. После задержания мужчина сознался в содеянном.