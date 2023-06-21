Девушку били в центре Тюмени: следователь СКР нашел насильника по окурку

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Всё произошло ещё в сентябре 2018 года. По данным издания «Тюменская область сегодня», жертву затащили в кусты в районе улиц Орджоникидзе, Комсомольская, Осипенко. Преступник не успел изнасиловать студентку, его спугнули двое прохожих. При этом девушку серьёзно избили.
Лица преступника тюменка не запомнила, через опознание прошли 30 мужчин, но преступника среди них не оказалось.
Осмотрев видео с камер наблюдения, следователи пришли к выводу, что подозреваемый следил за девушкой почти 2 километра (она шла вечером из кафе). На одном из кадров оперативники увидели, что мужчина курил перед тем как сесть в такси и уехать с места происшествия. В ходе оперативных мероприятий окурок удалось найти. Полученную ДНК-формулу проверили по федеральной базе геномной информации — она принадлежала мужчине, который ранее привлекался за аналогичное преступление. После задержания мужчина сознался в содеянном.