Банк ДОМ. РФ составил рейтинг городов — лидеров по росту средней жилплощади

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В топ-3 рейтинга вошли Санкт-Петербург с показателем роста на 14 процентов и Тула, где рост составил 14 процентов. Средняя площадь ипотечного жилья в этих городах составила 50,5 и 57,2 кв. м соответственно.
На 10 процентов показатель вырос в Томске (средняя жилплощадь — 55,9 кв. м), на 8 процентов — в Пензе (57,4 кв. м), Екатеринбурге (55,7 кв. м) и Самаре (55,1 кв. м), на 6 процентов — в Новосибирске (54,5 кв. м), Уфе (49,8 кв. м) и городах Ленинградской области (49,4 кв. м).
«Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации. Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — „однушки“. На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в Правительстве», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.
Что касается городов-лидеров по количеству ипотечных сделок в Банке ДОМ.РФ, то в некоторых из них показатель покупки более просторного жилья увеличивается, а в некоторых — снижается. Например, рост таких сделок в подмосковных городах составил 3 процента (площадь приобретаемого жилья — 48,7 кв. м). Также на 2 процента показатель вырос во Владивостоке (46,9 кв. м) и на 1 процент в Ростове-на-Дону (51,1 кв. м). В столице, напротив, количество сделок по покупке просторного жилья уменьшилось на 2 процента (51,3 кв. м). Такое же снижение произошло в Красноярске (52,9 кв. м), Воронеже (55,2 кв. м) и Челябинске (52,8 кв. м). Еще больше снизился показатель в Нижнем Новгороде — на 4 процента (52 кв. м), Казани — на 7 процентов (46,9 кв. м), Тюмени — на 8 процентов (47,2 кв. м) и Краснодаре — на 9 процентов (43,4 кв. м).