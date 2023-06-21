Банк ДОМ. РФ составил рейтинг городов — лидеров по росту средней жилплощади

Что касается городов-лидеров по количеству ипотечных сделок в Банке ДОМ.РФ, то в некоторых из них показатель покупки более просторного жилья увеличивается, а в некоторых — снижается. Например, рост таких сделок в подмосковных городах составил 3 процента (площадь приобретаемого жилья — 48,7 кв. м). Также на 2 процента показатель вырос во Владивостоке (46,9 кв. м) и на 1 процент в Ростове-на-Дону (51,1 кв. м). В столице, напротив, количество сделок по покупке просторного жилья уменьшилось на 2 процента (51,3 кв. м). Такое же снижение произошло в Красноярске (52,9 кв. м), Воронеже (55,2 кв. м) и Челябинске (52,8 кв. м). Еще больше снизился показатель в Нижнем Новгороде — на 4 процента (52 кв. м), Казани — на 7 процентов (46,9 кв. м), Тюмени — на 8 процентов (47,2 кв. м) и Краснодаре — на 9 процентов (43,4 кв. м).