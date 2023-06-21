7 объектов будут сверх плана включены в программу капитальных ремонтов тепловых сетей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:43
Возможность проведения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей возникла за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур. Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время будет заменено более 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам. УСТЭК использует все возможности для минимизации сроков отключения горячего водоснабжения.
В целом по программе капитальных ремонтов УСТЭК, в течение межотопительного периода 2023 года, будет заменено более 10 км теплотрасс. Возможность дополнительно провести ремонт некоторых участков тепловых сетей позволит еще больше повысить качество теплоснабжения.