7 объектов будут сверх плана включены в программу капитальных ремонтов тепловых сетей

Возможность проведения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей возникла за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур. Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время будет заменено более 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам. УСТЭК использует все возможности для минимизации сроков отключения горячего водоснабжения.