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7 объектов будут сверх плана включены в программу капитальных ремонтов тепловых сетей

21 июня 2023, 09:42
Фото: УСТЭК
Семь объектов будут дополнительно отремонтированы УСТЭК во время летней ремонтной кампании. Будут заменены участки тепловых сетей по ул. Котовского, ул. Артамонова, в районе ул. Пермякова и Логунова, также обновления затронут и район ММС: ул. 70 лет Октября, ул. Мелиораторов и ул. Путилова.

Возможность проведения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей возникла за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур. Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время будет заменено более 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам. УСТЭК использует все возможности для минимизации сроков отключения горячего водоснабжения.

В целом по программе капитальных ремонтов УСТЭК, в течение межотопительного периода 2023 года, будет заменено более 10 км теплотрасс. Возможность дополнительно провести ремонт некоторых участков тепловых сетей позволит еще больше повысить качество теплоснабжения.

#Александр Мязин
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