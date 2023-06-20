В Тюменской области вдвое вырос спрос на цифровые услуги при оформлении ипотеки

По данным Банка ДОМ.РФ, в текущем году сервисом электронного подтверждения доходов и занятости при оформлении ипотеки воспользовались 9700 клиентов. Они заключили сделки более чем на 56 млрд рублей.Это в 2 раза больше, чем за такой же период 2022 года.

Аналитики сообщили, что в минувшем году число сделок с безбумажным подтверждением кредитоспособности составило 46% от общего количества, в 2023-м — почти 60%. На первом месте по использованию данного сервиса — Москва и Московская область. Здесь он применялся в 70% выдач, объём сделок составил 27,7 млрд рублей, а рост к прошлому году составил почти 2,5 раза. На втором месте — Самарская область (66%, рост в 2,3 раза). Ленобласть замыкает лидирующую тройку — 64%, рост в 3,2 раза. Тюменская область находится в десятке лучших — 60% и рост в 1,7 раза. Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков назвал безбумажное подтверждение сделки шагом к снижению документооборота при оформлении ипотеки. Это существенно упрощает процесс без снижения уровня безопасности сделки. Также он отметил соответствие данного механизма трендам устойчивого развития. Сервисом чаще всего пользуются желающие оформить IT-ипотеку и рефинансировать кредит. Электронное подтверждение по этому типу сделок практически достигает 100%. Вторую строчку занимает дальневосточная ипотека — 65,6%. По льготной на новостройки и рыночной программе на первичном рынке показатель составляет 55%. В 50% случаев сервисом пользовались семьи с детьми. При покупке вторичного жилья его использовали в 47% случаев. Отмечается, что 60% клиентов регистрируются в личном кабинете ипотечного клиента через «Госуслуги». Так тоже можно дистанционно подавать ипотечные заявки. Можно использовать сервис «Цифровой профиль гражданина», с которым банк интегрирован. Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик заявил, что интеграция с цифровым профилем гражданина значительно упрощает выдачу кредита. Многие документы поступают в автоматическом режиме, что позволяет минимизировать сроки одобрения ипотеки. Комлик подчеркнул, что количество сделок, регистрируемых через IT-сервисы Банка Дом.РФ, увеличивается с каждым месяцем.