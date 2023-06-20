В тюменских колониях за год скончались больше 40 человек

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По данным URA.RU, общее число смертей почти на 8% больше, чем в 2021 году. 34 из них скончались из-за заболеваний.
«В 2021 году скончались 38 человек», — отмечается в докладе экс-уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева.
В 2022 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступили более 700 обращений граждан из мест ограничения свободы. В прошлом году их было 510. По данным омбудсмена, рост связан с тем, что большее количество заключенных и их родных стали использовать для этих целей видеоконференцсвязь.
Ранее «Наш город» отмечал, что в апреле в тюменских колониях не хватало 40 надзирателей.