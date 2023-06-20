В тюменских колониях за год скончались больше 40 человек

В 2022 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступили более 700 обращений граждан из мест ограничения свободы. В прошлом году их было 510. По данным омбудсмена, рост связан с тем, что большее количество заключенных и их родных стали использовать для этих целей видеоконференцсвязь.