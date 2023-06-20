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В тюменских колониях за год скончались больше 40 человек

20 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI

Десятки заключенных скончались в тюменских колониях

За 2022 год в учреждениях УФСИН Тюменской области умер 41 заключенный. Доклад об происшествиях в тюменских тюрьмах подготовил Сергей Миневцев.

По данным URA.RU, общее число смертей почти на 8% больше, чем в 2021 году. 34 из них скончались из-за заболеваний.

«В 2021 году скончались 38 человек», — отмечается в докладе экс-уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева.

В 2022 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступили более 700 обращений граждан из мест ограничения свободы. В прошлом году их было 510. По данным омбудсмена, рост связан с тем, что большее количество заключенных и их родных стали использовать для этих целей видеоконференцсвязь.

Ранее «Наш город» отмечал, что в апреле в тюменских колониях не хватало 40 надзирателей.

В тюменских колониях не хватает десятки надзирателей
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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Колонии#Смерть#Александр Мязин
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