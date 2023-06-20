В Тюмени откроют самый крупный детский сад в городе

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
«В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“. К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — подчеркнул Кухарук.
По его словам, в 2022 году в тюменских детских садах появилось 2 тысячи 109 новых мест За последние пять лет в областной столице начали работать 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнут работать четыре новые школы. Всего в регионе введут в эксплуатацию девять новых образовательных учреждений.