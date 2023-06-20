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В Тюмени откроют самый крупный детский сад в городе

20 июня 2023, 06:04
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени пообещал открыть самый крупный в городе детский сад

В Тюмени в этом году откроют самый крупный детский сад в областной столице. Дошкольное учреждение сможет принять порядка 1 тысячи малышей.
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Тюмень

Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

«В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“. К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — подчеркнул Кухарук.

По его словам, в 2022 году в тюменских детских садах появилось 2 тысячи 109 новых мест За последние пять лет в областной столице начали работать 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнут работать четыре новые школы. Всего в регионе введут в эксплуатацию девять новых образовательных учреждений.

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