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В Тюмени из-за дождя начал разваливаться дом на Пароходской. Жильцов расселили

20 июня 2023, 14:05
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени из-за дождя начал разваливаться дом на Пароходской

В Тюмени из-за проливного дождя начал разваливаться дом по улице Пароходской, 28а. Ночью в двухквартирном здании обрушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом.
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Тюмень

Жильцов дома экстренно расселили — им предоставили места в гостинице. В доме и около него установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Это пример, когда необходимо было быстро отреагировать на ситуацию, чтобы избежать дальнейших негативных тенденций. Уже ночью было принято решение переселить людей в гостиницу», — отметил заместитель главы Тюмени Пётр Вагин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени непогода продлится до конца этой недели. До конца сегодняшнего дня ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков.

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