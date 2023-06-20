В Тюмени из-за дождя начал разваливаться дом на Пароходской. Жильцов расселили

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Жильцов дома экстренно расселили — им предоставили места в гостинице. В доме и около него установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Это пример, когда необходимо было быстро отреагировать на ситуацию, чтобы избежать дальнейших негативных тенденций. Уже ночью было принято решение переселить людей в гостиницу», — отметил заместитель главы Тюмени Пётр Вагин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени непогода продлится до конца этой недели. До конца сегодняшнего дня ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков.