В Тюмени больше месяца ищут двух пропавших мужчин. Фото

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По данным ПО «Белая Сова», с 21 мая продолжаются поиски Миляхова Григория Эдуардовича, 1996 года рождения. О розыске заявила его жена Юлия. Молодой человек вышел из дома на улице Карской в Тюмени и не вернулся.
Продолжаются поисковые мероприятия в отношении Баян Макатовой Баян, бабушка 1959 года рождения. Известно, что она уже уходила из дома. Последний раз её видели на улице Тульской в Тюмени.
В поселке Винзили ищут Волкову Любовь Васильевну, 1940 года рождения. С 24 апреля не могут найти Малышкина Владимира Анатольевича, он не выходит на связь с родственниками.
Если вы их видели, позвоните по телефону 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 июня поисковики нашли тюменца Петра Асламова. Его разыскивали неделю.