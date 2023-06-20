nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Изображение материала

В Тюмени больше месяца ищут двух пропавших мужчин. Фото

20 июня 2023, 10:49
Фото: Скрин ПО "белая Сова"

В Тюменской области разыскивают пять человек, они пропали без вести. Фото

В Тюменской области на 20 июня продолжаются поиски двух бабушек и трёх мужчин. Одного из них (Энгергальда Сергей Фёдоровича, 1977 года рождения) ищут с 28 марта.

По данным ПО «Белая Сова», с 21 мая продолжаются поиски Миляхова Григория Эдуардовича, 1996 года рождения. О розыске заявила его жена Юлия. Молодой человек вышел из дома на улице Карской в Тюмени и не вернулся.

Продолжаются поисковые мероприятия в отношении Баян Макатовой Баян, бабушка 1959 года рождения. Известно, что она уже уходила из дома. Последний раз её видели на улице Тульской в Тюмени.

В поселке Винзили ищут Волкову Любовь Васильевну, 1940 года рождения. С 24 апреля не могут найти Малышкина Владимира Анатольевича, он не выходит на связь с родственниками.

Если вы их видели, позвоните по телефону 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 июня поисковики нашли тюменца Петра Асламова. Его разыскивали неделю.

Пропавшего молодого тюменца нашли через 8 дней
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Поиск очевидцев
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света
Сегодня, 05:47
В новом доме в центре Тюмени из-за дождя затопило подземную парковку. Видео
Сегодня, 10:24
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Сегодня, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Сегодня, 07:14
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Вчера, 06:10
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Вчера, 03:36