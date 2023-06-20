В Тюмени 9 подростков совершили суицид

Также специалисты отметили, что данная проблема требует внимания и поддержки со стороны общества. В областной столице дети и их родители могут получить бесплатную и анонимную психологическую помощь и поддержку от специалистов регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Работает телефон доверия: 8-800-2000-122.