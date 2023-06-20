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В Тюмени 9 подростков совершили суицид

20 июня 2023, 06:52
Фото: 1MI

В Тюмени сотни подростков шантажировали родителей самоубийствами

Девять юных жителей Тюмени погибли в результате суицида в 2022 году. Всего в областной столице было зарегистрировано 299 случаев суицидального поведения у подростков.
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Тюмень

Такие данные предоставил департамент по спорту и молодежной политике администрации города. В ведомстве пояснили, что большая часть случаев является попыткой шантажа родителей из-за конфликтов в семье.

Также специалисты отметили, что данная проблема требует внимания и поддержки со стороны общества. В областной столице дети и их родители могут получить бесплатную и анонимную психологическую помощь и поддержку от специалистов регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Работает телефон доверия: 8-800-2000-122.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на минувшей неделе из окна выпала 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда медиков.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область
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