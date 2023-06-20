В Тюмени 9 подростков совершили суицид

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Такие данные предоставил департамент по спорту и молодежной политике администрации города. В ведомстве пояснили, что большая часть случаев является попыткой шантажа родителей из-за конфликтов в семье.
Также специалисты отметили, что данная проблема требует внимания и поддержки со стороны общества. В областной столице дети и их родители могут получить бесплатную и анонимную психологическую помощь и поддержку от специалистов регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Работает телефон доверия: 8-800-2000-122.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на минувшей неделе из окна выпала 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда медиков.