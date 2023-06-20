В пожаре спасли юношу, он спал: в Ялуторовске загорелся дом и пристройки

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Всё произошло в 10 утра на улице Зубарева, у дома загорелась крыша.
«Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны организовали тушение пожара и поиск людей, которые в этот момент могли находиться в доме. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух», — сообщили в Telegram-канале
Юноша в этот момент спал. Спасателям удалось потушить пожар, в результате инцидента повреждены кровля и пристрой на общей площади 84 квадратных метра. Ущерб значительный. Огонь мог разгореться из-за аварийного режима работы электрооборудования.