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В пожаре спасли юношу, он спал: в Ялуторовске загорелся дом и пристройки

20 июня 2023, 12:14
Фото: МЧС

Ущерб значительный: в Ялуторовске загорелся дом и пристройки, из огня спасли юношу

Сегодня в Ялуторовске загорелся частный двухэтажный дом. Сотрудники МЧС спасли подростка из горящего здания.

Всё произошло в 10 утра на улице Зубарева, у дома загорелась крыша.

«Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны организовали тушение пожара и поиск людей, которые в этот момент могли находиться в доме. В одной из задымленных комнат они обнаружили напуганного и дезориентированного подростка. Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух», — сообщили в Telegram-канале

Юноша в этот момент спал. Спасателям удалось потушить пожар, в результате инцидента повреждены кровля и пристрой на общей площади 84 квадратных метра. Ущерб значительный. Огонь мог разгореться из-за аварийного режима работы электрооборудования.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Пожар
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